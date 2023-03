S odškodněním lidí kvůli zpožďování dávek zákon nepočítá, řekl Jurečka

V Praze lhůta na vyřízení žádosti z úřadu práce přesahuje někdy i 70 dnů, u některých klientů dokonce jde až o 150 dnů.

Marian Jurečka a Karel Trpkoš, pověřený řízením Úřadu práce ČR, dnes v Liberci představili nově zřízené pracoviště, které má s náporem žádostí z Prahy pomoci, a lhůty pro vyřízení by se tak měly zkrátit.

„Za poslední týdny se udála celá série opatření ve spolupráci s krajskými řediteli, tak abychom dokázali přetížené pobočky především v Praze odbřemenit od té velké zátěže, abychom práci byli schopní rozložit na jiná pracoviště,“ řekl Jurečka na dnešní tiskové konferenci.

Pražská pracoviště trpí nadměrným náporem agendy, a to hlavně kvůli příchodu lidí z válkou zasažené Ukrajiny. Zároveň se také zvyšuje poptávka Čechů po možnosti sociálních dávek a příspěvků, a to zejména v souvislosti se zvýšením životních nákladů a energetickou krizí.

Úřady se snaží žádosti odbavovat co nejrychleji

Úřady práce se podle Jurečkových slov snaží odbavovat žádosti co nejrychleji, a to ideálně v ještě kratší době, než jsou zákonné lhůty. „Po mém nástupu jsme udělali akci Čistý stůl, kdy jsme všechny pražské žádosti, které byly podány před prvním únorem, rozvezli do regionů,“ řekl pověřený ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.

Ten zároveň dodal, že Liberec je v rámci zefektivnění práce úřadu naprosto klíčový. „Snažíme se vyvážit síť tak, abychom na všech pobočkách měli práce stejně,“ dodal Trpkoš.

V Liberci v rámci celorepublikové spolupráce vzniklo pracoviště na zpracovávání digitálních i písemných žádostí právě například z přetížených poboček v hlavním městě. Další by postupně měla vzniknout i v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

„Je to klíčový úkol, abychom v následujících týdnech dokázali ve velmi krátké době odbavovat veškeré žádosti, které přicházejí na úřady práce,“ dodal Jurečka.

Praha by měla být v rámci krajské výpomoci pokrytá do konce června. Ministr také připomněl, že se podařilo udělat kroky v rámci digitalizace, kdy občané mohou dnes online žádat například o příspěvek na dítě nebo na bydlení.