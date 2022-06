Obec v Jizerských horách trápí stará továrna, majitel hovoří o útocích

Některým lidem v Josefově Dole vadí, že část areálu bývalé textilní továrny nedaleko lyžařského vleku Bukovka jeho spoluvlastník zanesl autovraky nebo stavební sutí. Úřady ale žádné pochybení neevidují, nebo jen částečné. Přesto tam opětovně chtějí poslat kontrolu.

Vraky či stavební suť na tomto místě nejsou žádnou novinkou, situace je obdobná již několik let. Starostu Josefova Dolu Jiřího Slanaře celá záležitost mrzí, avšak říká, že obec nemá takřka žádné zákonné páky, jak věc řešit.

„Jsou to bohužel soukromé pozemky. Celá věc nám vadí, s majiteli těch pozemků neustále jednáme a prosíme o nápravu. Vždycky nám ale dají jen velký příslib, že se něco změní, ale ve skutečnosti se nezmění nic. Snažíme se, aby obec žila, aby měla přívětivou tvář, a tohle je jedna z hlavních a posledních věcí, které obec hyzdí a ničí naše snahy,“ říká starosta.

S dotčenými parcelami těsně sousedí pozemek, jenž patří státu. Hospodařit s ním může Státní pozemkový úřad. I ten je ale zčásti a bez povolení zanesen vyřazenými věcmi. Úřad tu kvůli tomu zasahoval už v roce 2017.

Část vraků už jednou zmizela

„Ohledně nepovoleného umístění autovraků jsme byli v minulosti již jednou vyzváni obcí Josefův Důl k zajištění nápravy. Vlastníkům uvedených staveb byla proto zaslána výzva k jejich odstranění a v listopadu 2017 byly autovraky z pozemku odklizeny,“ informuje mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová.

Situace se však navrátila do starých kolejí. Letos prvního června kontroloři instituce zjistili, že na části státního pozemku jsou opět věci, které tam být nemají.

„Jsou zde nashromážděny tříděný, převážně železný odpad, stavební materiál a dva autovraky. Proto opětovně vyzveme vlastníky přiléhajících staveb k zajištění nápravy, to znamená odklizení veškerého uskladněného odpadu ve stanoveném termínu, jak tomu bylo v roce 2017,“ upozorňuje Kazdová.

Dodává však, že Státní pozemkový úřad není správním orgánem, který by například mohl udělit nějaké sankce. „K tomu je kompetentní příslušný orgán ochrany životního prostředí, popřípadě místně příslušná obec. Řešit to může v rámci přestupkového řízení proti veřejnému pořádku nebo občanskému soužití,“ podotýká Petra Kazdová.

I takovýto úřad tu ovšem v minulosti zasahoval. Loni v polovině srpna tady proběhla kontrola z oddělení životního prostředí a státní památkové péče z odboru stavebního a životního prostředí magistrátu v Jablonci nad Nisou.

Ta například požadovala doklady k zaparkovaným vozům, potvrzení o zaplacení povinného ručení nebo dokumenty potvrzující umístění státních poznávacích značek v depozitu. Kontroloři ale nic nezákonného na místě nezaznamenali.

Úředníci nezjistili porušení předpisů

„Úředníci provedli kontrolu a z předložených dokladů, které si vyžádali, nezjistili porušení právních předpisů. Správní orgán celou věc i nadále sleduje a v dohledné době kontrolu na místě zopakuje,“ sděluje mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Doplňuje pak, že úřad může celou věc řešit též podle části zákona o obecním zřízení, v němž mimo jiné stojí: „Fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce“.

Spolumajitel areálu Jan Blaško uvádí, že za celým případem stojí tlak lidí, jež se do Josefova Dolu přistěhovali nebo tady mají investiční plány.

„Oni se snaží, aby vše bylo lusknutím prstu pěkné, my jim však jako místní nestačíme. My nemáme takový kapitál, abychom areál náhle proměnili. A to jim vadí,“ hovoří pro MF DNES Blaško.

Ten dále praví, že jeho rodina a další společníci chtěli zůstat v Josefově Dole, kde se narodili a kde působili jejich předci, a také to, že dávají práci místním, kteří by ji tady jinak jen horkotěžko hledali. I proto prý odkoupili areál bývalé textilky z roku 1862.

„Je smutné, že se na nás dělají útoky. To, že sem přivezu nějaká stará auta, je moje dílčí činnost. Není to o tom, že to tady chci zabordelit a pak zmizet pryč. Kovy jsou zkrátka dobrý artikl a beru je jako takovou finanční rezervu. Neumím nainvestovat peníze odjinud, musím si je vytvořit tady,“ doplňuje Blaško.

Majitel nechce další apartmány

Podle něj si na areál rozhodně nestěžuje žádná většina místních obyvatel. „Máme se sousedy dobré vztahy, oni se tu narodili, já také. Oni s tím problém nemají. To jen hrstka lidí, kteří se za místní ani nepovažují,“ dodal Blaško s tím, že zatím nic zákonného neporušil, ale tuší, že si úřady nějaké páky na něj vymyslí.

„Budu je muset poslechnout. Nejsem člověk, který by schválně rebeloval. Budu se však snažit o to, abychom tento areál udrželi, protože tady nechci žádné další apartmány, to není můj směr. Není možné, že by nějací moji současníci rozhodli o tom, že to tu zničí, když to tady vydrželo od roku 1862,“ podotýká Blaško.

Přeje si, aby jednou potkal někoho, kdo by mu pro areál nabídl adekvátní využití. „Oni říkají, že to nejde využít jinak, já jim ale chci oponovat. Nelíbí se mi, aby někdo zametal historii našich předků. Ano, může to tu vypadat krásně, ale já na to ty prostředky zatím nemám. Já chci lidem dávat práci, a ne tady mít nějakou hezkou krabičku, to nemá nic společného se skutečným životem,“ uzavírá Jan Blaško.