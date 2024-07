Veterány míří do Jizerek, sraz mají u opravené sklářské hutě

„Jde o závod pravidelnosti. Jede se na přesnost času, nikoliv na rychlost,“ říká pořadatel Pavel Krotil. Podle něj dorazí desítky automobilů vyrobených mezi lety 1930 až 1989, ale také motorky nebo traktory či nákladní auta. Stroje budou k vidění u hutě Marie, která nedávno prošla výraznou rekonstrukcí.

Huť Marie poblíž kostela v Josefově Dole byla jedním z mnoha podniků sklářské rodiny Riedlů. Po válce přešla pod Spojené jablonecké sklárny a následně pod Jablonex.

Kdysi se tu ve dvou pecích vyráběly náramkové skleněné kroužky, tyčové sklo nebo lisované či foukané drobné skleněné předměty. Nyní tu vzniklo kulturní a relaxační centrum, které má sloužit nejen místním, ale i turistům.

„Je to tam moc hezké, mají dětské hřiště nebo stánek s jídlem a pitím. Chybět nebudou ani hasiči se svojí nabídkou občerstvení,“ pokračuje Krotil, který tradiční akci pořádá vůbec poprvé. „Pořádal to můj kamarád, ale už je starší, hodně přes 80 let, tak to hodil na mě,“ směje se novopečený pořadatel.

Návštěvníci můžou začít chodit k huti Marie od osmi hodin, v 11 hodin potom začne samotný závod. „Automobily se vydají k nádraží, kde je start. Vyjedou do kopce okolo penzionu Eliška a potom se druhou stranou vrátí do cíle, kde je časomíra,“ upozorňuje Krotil s tím, že právě majitelka penzionu, paní Eliška, dala závodu jméno.

„Několik desítek let se tam scházela naše veteránská parta. Právě tam vznikla myšlenka uspořádat tento závod,“ dodává organizátor.

Návštěvníci mohou zaparkovat na několika místech. Po skončení závodu dojde k udělení Poháru starosty města.