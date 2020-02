Zoufání Jizerské 50. Teplo a déšť ničí i technický sníh, hatí delší trasu

Vše podle pořadatelů závisí na vývoji počasí. „Situace není dobrá, vysoké teploty a déšť ničí zásoby přírodního i technického sněhu. My se ale nevzdáváme, denně na tratích pracují desítky lidí, děláme, co můžeme, aby se 53. ročník uskutečnil,“ říká předseda Ski Klubu Jizerská padesátka Martin Koucký.

„Letos je to 50 let od tragické výpravy Expedice Peru 1970, kluků, kteří stáli u vzniku tradice našeho závodu. I kvůli jejich památce chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom vzpomínku na ně uctili při závodě, který tak milovali,“ dodává Koucký.

Podle aktuální situace s přihlédnutím na další předpověď počasí se organizátoři rozhodli připravit závodníkům kratší okruhy. Ty se organizačně nejvíce dotknou účastníků od druhé vlny hlavního závodu.

„V pondělí všem přihlášeným na hlavní závod zašleme e-mail s rezervací bloku, ve kterém vyrazí na trať. Bloků bude celkem jedenáct, startovat začnou od pátečního večera a zařadí se do programu mezi ostatní závody. Poslední blok je v plánu v neděli v podvečer. Každý si bude moci vybrat čas, který mu nejvíce vyhovuje,“ vysvětluje Koucký.

Na kratší okruhy vyrazí i účastníci všech ostatních závodů včetně elitní a první vlny padesátky, ti ale budou mít čas startu předem určený a bude přibližně v původně plánovaném termínu. „I těmto závodníkům v pondělí pošleme email s podrobnými informacemi. Není tedy potřeba psát na infolinku, účastníci by měli počkat na tento e-mail s důležitými informacemi,“ žádá Koucký všechny o trpělivost.

Pořadatelé se stále nevzdávají ani komfortnějších delších okruhů nebo dokonce zpřístupnění celé trasy. „Vše je závislé na počtu dešťových srážek a také množství sněžení, které má do Jizerek přijít v úterý. Vývoj počasí budeme i nadále pečlivě sledovat. Finální stanovisko padne do čtvrteční 17. hodiny. Pokud by se podařilo připravit celou padesátku, závody by se jely v plném rozsahu a rezervace bloků by byla zrušena,“ upozorňuje Koucký.