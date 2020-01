Hvězdou kulturního programu Jizerské 50 bude „šumný“ David Vávra

Padesátý třetí ročník masového běžeckého závodu bude mít i svoji kulturně-společenskou sestru.



Den před hlavním padesátikilometrovým závodem skrz Jizerské hory se ve druhém největším městě kraje otevře symbolických padesát míst. Na nich lidi čekají výstavy, hudba, divadlo, architektura, ale i gastronomické zážitky. A po nejzajímavějších zákoutích Jablonce bude provázet „šumný“ herec a architekt David Vávra. Vše pod hlavičkou Jizerská 50, 50krát jinak.

„Od startovní čáry v Bedřichově je to do Jablonce asi devět kilometrů, což je přibližně patnáct minut jízdy autem. My jsme si však položili otázku, kdo ze závodníků a jejich příbuzných a přátel vlastně během třídenní akce do našeho města zavítá. Odpověď nás moc neuspokojila, a to zejména kvůli tomu, že jim tady není co programově nabídnout. A proto jsme vymysleli tuto akci,“ vysvětluje jedna z organizátorek netradičního dění Eliška Šídová.

„Cílem je ukázat zajímavá zákoutí Jablonce, seznámit zájemce s místními obchodníky, umělci, kulturními organizacemi a dalšími nadšenci, kteří se k nám připojili. Chceme, aby tady vznikla alternativa pro ty, které neláká sobotní velký koncert Divokého Billa na libereckém náměstí.“

Závod očima šperkařů

A co můžete po celou sobotu 8. února vlastně zažít? Například několik přednášek. Jedna se zaměří na to, jak neplýtvat obaly na společenských akcích, jiná zase bude o výživě během lyžařského závodu.

Workshopy ukážou výrobu věnců pro favorita sportovního klání či zasvětí do tajů navlékání korálků. Výstavy pojmou závod očima šperkařů, výtvarníků i fotografů.

Divadelní odnož slibuje třeba představení s názvem Slzy ošlehaných mužů, za nímž se skrývá osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v originálním loutkohereckém zpracování Divadla Vosto5. Role v něm ztvárnili Ondřej Bauer, Kristýna Liška Boková, Renata Prokopová nebo Tomina Jeřábek.

Středobodem všeho bude sokolovna. Její foyer se na jeden den promění v kavárnu s živou hudbou a na ochozech kolem tělocvičny vznikne fotografická galerie. Architekti ze studia Mjölk zde na jeden den zprovozní místní saunu. Právě v sokolovně se večer odehraje kulturní program.

„Je to pro nás příležitost, jak na sokolovnu upozornit a využít její veliký potenciál pro budoucí rozvoj nedalekých Tyršových sadů,“ doplňuje jedna ze členek TJ Sokol Jablonec Jitka Skalická.

V pozdních odpoledních hodinách odstartuje v centru města běžkařův průvod městem. Zahájí ho již zmíněný architekt, herec, divadelník a dlouholetý závodník Jizerské padesátky – David Vávra.

„Velká loutka běžkaře provede zájemce po nejzajímavějších místech Jablonce. Tyršovy sady se stanou závěrečnou rovinkou s performance místní taneční skupiny Parau Parau. Pomyslná cílová páska bude u vstupu do sokolovny, kde v běhu bude pokračovat divadlo Vosto5,“ popisuje program jeho dramaturgyně Anna Strnadová.



Organizátoři ovšem musí oželet zastavení v bývalých městských lázních. Na doporučení statika je město muselo pro veřejnost uzavřít.