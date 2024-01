Nové sjezdovky na Ještědu nebudou. Lanovka se může prodloužit, tvrdí studie

Prodloužení lanovky ke konečné tramvaje v Horním Hanychově možné je, rozšíření skiareálu mimo současnou velikost ne. Pokud by ale šlo o případné vybudování dalších sjezdovek v ohraničeném území současného areálu, tak to lze. Takové závěry vyplynuly ze studie vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, takzvané SEA.

Studie posuzovala i plány společnosti TMR, která provozuje městský skiareál na Ještědu, zda je možné ho rozšířit mimo výseč a vybudovat dvě nové široké sjezdovky pro rodiny s dětmi. Kvůli tomu by ale bylo nutné na ještědském hřebenu pokácet přes padesát hektarů lesa.

„Co se týká rozvoje areálu na Ještědu, rozšíření sjezdových tratí, tak tam bylo vyloučeno rozšíření mimo stanovenou výseč. Je to hlavně z důvodu zásahů do vodních pásem prvního a druhého stupně a narušení celistvosti lesních pozemků,“ uvedl náměstek primátora Adam Lenert. Radnice už oba dokumenty, které se studií souvisejí, dala k dispozici veřejnosti na svých webových stránkách.

Lanovka až ke konečné tramvaje

Kabinová lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z konce října 2021 a Liberec nyní jedná s jejím majitelem - Českými drahami, že by ji získal do svého vlastnictví. I když obchod není stále uzavřen, radnice již nyní posuzuje, v jaké podobě lanovku obnoví. Tři možné varianty představí veřejnosti 13. února v kině Varšava.

Jednou z možností je právě i prodloužení trasy lanovky o 650 metrů až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. Podle závěrů studie SEA to možné je. „Samozřejmě jsou tam stanoveny nějaké podmínky pro projektanta, změny územního plánu, ale de facto tam není žádný limit,“ řekl Lenert s tím, že to neznamená, že se areál nemůže dále rozvíjet.

„S firmou TMR zasedneme ke stolu a budeme hledat úpravu toho záměru tak, aby co nejvíce vyhovoval dokumentaci a aby byly naplněny její podmínky. Myslím si, že tam ten prostor je,“ dodal Adam Lenert.

Ze závěrů SEA například vyplývá, že je možné vybudovat retenční nádrž u dolní stanice sedačkové lanovky Skalka či lze rozšířit a profilově upravit některé současné sjezdové tratě.

Opozice: Nové sjezdovky jsou nesmysl

Se záměrem jakkoliv rozšiřovat ještědský areál ale nesouhlasí liberecká opozice. Posudek SEA podle jejích členů ukazuje, že budování nových sjezdovek na Ještědu je vzhledem k současné klimatické změně nesmysl a ekologický zločin.

„Je to velké vítězství nás všech. Lidí, kteří se k záměru veřejně vyjadřovali negativně, ekologických spolků, například Jizersko-ještědského horského spolku, spolku Čmelák a dalších, a také nás, opozičních politiků. Nebylo to samozřejmé, bez společné aktivity odpůrců kácení by to bezpochyby dopadlo jinak. Aktivita lidí má smysl a může s věcmi pohnout,“ doplnila Anna Kšírová, zastupitelka za Zelené a členka spolku Rodiče za klima Liberec.

„Ty závěry by byly úplně jiné, pokud by dokumentaci SEA zpracovala firma najatá společností TMR. Zástupci TMR takový scénář předpokládali, na jednáních v létě 2022 otevřeně sdělili, že na dokumentaci už pracují. Až na základě našeho tlaku i odporu ekologických spolků primátor Jaroslav Zámečník slíbil, že zpracovatele SEA vybere a najme město. Bez závazku k investorovi tak mohl zpracovatel SEA napsat to, co jsme říkali celou dobu - budovat v dnešní době nové sjezdovky na Ještědu je ekologický zločin,“ doplnil zastupitel za Zelené Jindřich Felcman.