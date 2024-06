Liberecký kraj usiluje o Ještěd, zahájil jednání s Českými radiokomunikacemi

Hejtman Martin Půta a generální ředitel Českých radiokomunikací Miloš Mastník stvrdili vzájemná jednání podpisem memoranda, a to přímo v hotelové restauraci.

„Nejsme ve stavu, kdy bychom aktivně chtěli Ještěd prodat. Ale vzhledem k tomu, že jsme byli osloveni Libereckým krajem, jestli bychom měli zájem do toho jednání vstoupit, tak nám to z několika důvodů připadá logické. Jednak vnímáme, že je Ještěd určitým symbolem celého Libereckého kraje. Druhý důvod je, že jsme dřív potřebovali na technologie mnohem víc místa než dnes. Ještěd už primárně slouží jako restaurace a hotel. Proto jsme připraveni tato jednání vést,“ uvedl Mastník.

Prioritou hejtmana Půty je celková rekonstrukce stavby, která by měla vést k zapsání Ještědu na seznam kulturních památek UNESCO.

„Pokud má někdo větší šance, jak zajistit spolufinancování celkové opravy z evropských peněz, modernizačního fondu či státního rozpočtu, je to evidentně veřejnoprávní subjekt, v tomto případě Liberecký kraj,“ říká Půta.

Oprava za půl miliardy

O konkrétních číslech za koupi a opravu ale zatím hovořit nechce. „Odhadovaný náklad na rekonstrukci je 500 milionů korun. Ten se ale samozřejmě bude zpřesňovat v dalších letech. O ceně za odkoupení budeme ještě informovat, v této fázi to považuji za předčasné. Zatím máme k dispozici znalecký posudek, který si nechaly zpracovat České radiokomunikace, a budeme dělat ještě revizní znalecký posudek.“

Peníze se podle Půty podaří sehnat z několika zdrojů. „Předpokládáme, že za Ještěd a rekonstrukci zaplatíme z velké části z rozpočtu kraje. Rekonstrukce horského vysílače a hotelu Ještěd je srovnatelně důležitá jako třeba rekonstrukce kasáren v Terezíně nebo Josefově, proto se určitě obrátíme na ministra kultury a premiéra,“ předeslal.

V memorandu je závazek, že České radiokomunikace nebudou jednat o prodeji s jakýmkoli jiným případným zájemcem, a to do 31. prosince 2024. „Je naším přesvědčením, že pokud by měl Horský hotel a vysílač Ještěd přejít do jiných rukou, tak jedině takových, kde se mu dostane nejlepší péče důstojné jeho významu. Takovým partnerem je pro nás Liberecký kraj,“ dodává Mastník.

Liberecký kraj odsouhlasil záměr koupě Horského hotelu a vysílače již v roce 2008, ovšem nikdy k tomu nedošlo. České Radiokomunikace vlastněné investiční společností se zkušenostmi v digitální infrastruktuře Cordiant Digital Infrastructure Limited provádí standardní údržbu a či opravu pláště budovy. Kvůli vlastnické struktuře ovšem nemůžou žádat o podporu z evropských či jiných finančních zdrojů.