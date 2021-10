Sbližuje Čechy s Němci. O řádu od prezidenta se Rudiš dozvěděl ve vlaku

Hrdina jeho nového románu Winterbergova poslední cesta jede vlakem z Berlína do Sarajeva.

Právě ve vlaku, ale mezi Švýcarskem a Itálií, se jeho stvořitel telefonicky dozvěděl nenadálou zprávu — že z rukou německého prezidenta Franka Waltera Steinmeiera obdrží Záslužný řád Spolkové republiky Německo. Jaroslavu Rudišovi, spisovateli, který pochází z Lomnice nad Popelkou, ho hlava státu našeho západního souseda předala minulý pátek a to za přínos ke sbližování Čechů a Němců.

Podle německého prezidenta je Jaroslav Rudiš jedním z nejangažovanějších stavitelů mostů mezi Německem a Českem, jenž podporuje živý dialog s naší sousední zemí.



„Zvláštním způsobem se přitom zabývá dějinami střední Evropy. Jeho v roce 2019 vydaný román Winterbergs letzte Reise vyšel v němčině a setkal se u publika a kritiky s velkým ohlasem. Je naléhavou konfrontací s dějinami regionu, ve kterém začaly obě světové války. Coby společensky a politicky angažovaný Evropan se Jaroslav Rudiš opakovaně hlásí o slovo i v německém tisku a svou prací dokazuje, že hranice mohou být překonávány a kultura to zvládá i v dobách pandemie,“ uvedl Frank Walter Steinmeier.



Evropsky uznávaný spisovatel žijící v Německu říká, že ocenění je pro něj obrovskou ctí. „Samozřejmě je to velká pocta. Vyznamenání si velmi vážím, stejně jako literárních cen. Ale tohle je přece jen něco jiného, něco mimořádného,“ svěřil se Rudiš pro MF DNES.



Popsal také, jak se o tom, že bude v Berlíně vyznamenán, dozvěděl. „Když mi z kanceláře pana spolkového prezidenta zavolali, což se mi tedy nestává tak často, seděl jsem zrovna ve vlaku mezi stanicemi Chiasso ve Švýcarsku a Como v Itálii. Pan prezident by vás pozval na recepci 1. října do zámku Bellevue v Berlíně, řekli mi. Odpověděl jsem, že bohužel nemohu, že mám čtení. Tak to je velká škoda, pane spolkový prezident by vám totiž rád předal vyznamenání za… Pak se uprostřed tunelu ztratil signál. Vlak jel pomalu, měl jsem dlouho o čem přemýšlet. Když jsem ve stanici Como vystoupil, šel jsem do nádražky, dal si espresso tak jako vždycky, když v Itálii vystoupím z vlaku. A pak jsem zavolal zpátky a všechno se dozvěděl,“ svěřil se spisovatel.



Rudiš bere Záslužný řád také jako hold jeho poslednímu románu. Jak již bylo uvedeno, vyšel nejprve německy a nyní česky v nakladatelství Labyrint.

„Jsem rád, že pan Steinmeier a lidé v jeho okolí sledují i moje psaní a čtou moje knihy. Nakonec je to trochu ocenění i za můj román Winterbergova poslední cesta, jak stojí v odůvodnění. A za ono potýkání se s dějinami. Ten příběh jsem napsal německy a teď čtrnáctého října vyjde román i česky. Druhého listopadu z něj budu číst taky v Liberci. A o den později třeba taky v Semilech. Už se na to těším,“ dodal Rudiš s tím, že s Libercem je Winterbergova poslední cesta hodně spojená.

„A Semily se v knize taky objevují. Věřím, že je potřeba o naší společné minulosti mluvit, psát o ní, zajímat se o ni. Winterberg by řekl, že ta minulost je kolem nás stále přítomná. A také v nás samotných. Neseme si ty příběhy v sobě, ať chceme nebo ne,“ doplnil Jaroslav Rudiš.

V němčině napsal Rudiš i grafický román Nachtgestalten (Noční chodci), na kterém spolupracoval s rakouským ilustrátorem Nicolasem Mahlerem. Mezi jeho další díla patří například knihy Grandhotel, Potichu či Národní třída nebo komiksová trilogie Alois Nebel, jež byla později zfilmována.