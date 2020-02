Moc se nepovedla, utahoval si Jágr z mince. Sám si ji vyrazil v Jablonci

Právě portrét, na kterém má účes zvaný mullet, slavného hokejistu krátce po ražbě pobavil. „Moc se ti to nepovedlo. Mohl jsi mě udělat líp,“ žertoval na adresu autora Martina Daška.

Ten při tvorbě návrhu vycházel z fotografie z roku 1998, kdy Jaromír Jágr vyhrál olympiádu v Naganu. „Snímek pochází z devadesátých let a Jaromír Jágr na něm byl ještě takový mladý klučina, který čerstvě přišel do Ameriky. Snažil jsem se tak do portrétu vnést trošku víc charakteristických rysů, které má doteď. Týká se to hlavně obličeje, ale nedokážu to popsat konkrétně,“ nastínil Dašek.

Jágr nakonec uznal, že takto před více jak dvaceti lety mohl skutečně vypadat. „Za padesát let nikdo nebude vědět, jak jsem vypadal. Ale asi mi to je podobné,“ prohlásil.

Z mince s vlastní podobiznou má radost, stejně jako z návštěvy mincovny. „Je to pro mě něco nového, nikdy jsem to nezažil a jsem rád, že díky této návštěvě můžu zjistit, jak se mince razí,“ řekl sedmačtyřicetiletý hráč a majitel Rytířů Kladno, jehož mince se zařadila do série věnované legendám československého hokeje.

V ní jsou účastníci zlatého Nagana i legendy 60. a 70. let. Sám Jágr se ale zatím za legendu nepovažuje.

„Jsem pořád aktivní hráč. Ale byl bych rád, kdyby mě jednou lidé jako legendu vnímali,“ prozradil nositel dresu s číslem 68 a svěřil se, jak s mincí naloží. „Dám ji rodičům, protože bez nich bych tady nebyl.“

Přítomnost sportovní hvězdy potěšila i obchodního ředitele jablonecké mincovny Aleše Brixe. „Jsem rád, že v roce, kdy si připomínáme 500 let od momentu, kdy jáchymovský tolar dal jméno americkému dolaru, tu můžeme přivítat asi nejznámějšího Čecha na americkém kontinentu,“ dmul se pýchou Brix a přiblížil, co pro něj Jaromír Jágr znamená.

„Je obdivuhodný svojí obrovskou sebekázní a nezdolnou vůlí, se kterou ve svých letech pracuje. A to jako majitel, manažer, kouč a hráč zároveň,“ řekl Brix.

Jágr za svoji kariéru vyhrál olympijské hry, dvakrát mistrovství světa, dvakrát získal Stanley Cup a posbíral řadu individuálních ocenění.

Jeho mince je jedenáctá z cyklu Legendy československého hokeje. Podobně už byli zvěčněni například Dominik Hašek, Vladimír Martinec nebo Ivan Hlinka.

Zlatá čtvrtuncová mince stojí 13 450 korun a vyšla v nákladu 200 kusů. Stříbrných uncových bude vyraženo 500 a cena jedné je 1 650 korun.