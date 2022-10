Liberecká síň hostí Saudka. Příští výstava už bude posmrtná, říká fotograf

„Jsou to hrozný sprosťárny,“ shrnul aktuální výstavu autor, který ji přijel do Liberce osobně zahájit. A rovnou se svěřil, že má k Libereckému kraji hluboký vztah.

„V nedalekých Jabloneckých Pasekách jsem měl kdysi barák. A ženu. Ta je ale už nebožka, a tak jsem barák prodal a peníze rozfofroval. To víte, platím výživné – na dvouleté dítě a patnáctiletého kluka,“ poodhalil věčně rebelující fotograf.

Na výstavu v samém srdci Liberce ho doprovodila jeho čtvrtá žena Pavlína. „Je o padesát let mladší a o padesát kilo těžší,“ smál se Saudek.

Provokace u plesnivé zdi

Právě kypré ženy tvoří jednu z hlavních linek liberecké výstavy. „Je to mix lascivních provokujících fotografií u plesnivé zdi přes romantické fotografie plné detailů až po snímky hřbitova, konkrétně židovského,“ přiblížila kurátorka Jitka Mrázková.

„Návštěvníci tu zkrátka najdou především ikonické fotografie, kterými vstoupil do dějin nejen české, ale i evropské a světové kultury.“

Mrázková také vysvětlila, proč by si návštěvníci neměli nechat výstavu ujít. „Jak název výstavy – Fenomén – napovídá, Jan Saudek je opravdu fenomenální. Myslím, že není člověka, který by ho neznal. A to se ani nemusí zajímat o umění. Všichni na něj máme nějaké vzpomínky. Řadě z nás visel doma nějaký jeho plakát,“ zamyslela se kurátorka.

Tu zároveň těší, že si Saudek osobně vybral právě Malou výstavní síň. „Příští rok oslaví krásné jubileum, možná to nejkulatější, 88 let. K tomuto výročí plánuje velkou výstavu,“ objasnila Mrázková. „Ale to už bude výstava posmrtná,“ dodal s šibalským úsměvem Saudek.