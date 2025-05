„Není to naštěstí tak zlé, jako minulý rok, kdy byly škody mrazem opravdu katastrofální. Už nám tu ale v květnu přešly asi tři mrazíky, takže jsme o část úrody přišli,“ sdělil Dušan Louda z jahodárny Sempra v Turnově.

Louda ale očekává velký zájem o samosběr i letos. Na první termíny se k nim sjíždějí stovky lidí a jahody jsou otrhané už kolem desáté ráno.

V Libereckém kraji navíc není žádná další jahodárna, která by sběr do vlastních nádob nabízela. Ti, kteří do Turnova nejezdí, tak musejí pro jahody do sousedních krajů. Ve Středočeském kraji nabízejí samosběry třeba v Přerově nad Labem nebo ve Vraňanech.

Lidé si naopak jahody už nenatrhají v Předměřicích nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kde samosběry od letošního roku ukončili. Někteří lidé pak jezdí i do Polska. „Případně i polští prodejci jezdí prodávat do Česka a to je velká konkurence,“ řekl Louda.

Podle něj jahody dozrají asi až na začátku června. „Zatím nevíme, kdy samosběry začnou, protože současné počasí je takové, že jahody nezrají. Mělo by být teplo, ale není. Kdyby bylo teplo, tak už to mohlo být tento týden,“ doplnil.

Zpoždění není ale až tak výrazné. Podle Loudy to nejprve vypadalo že jahody letos dozrají hodně brzy, ale teď příroda zpomalila a vrací se do normálních kolejí. V Turnově si lidé jahody natrhají za stejnou cenu jako minulý rok, a to za 80 korun za kilogram.