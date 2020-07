Zpívat v roušce příliš nejde, testovali pořadatelé jabloneckého festivalu

Pandemie koronaviru ovlivnila akci, která ve svých předchozích třinácti ročnících přilákala do amfiteátru Eurocentra nejen hvězdy world music z rozličných koutů planety. Přesto se počtrnácté uskuteční, byť se její podoba přiblíží svým začátkům. Dvouměsíční festival startuje ve čtvrtek 9. července.





Koncept přehlídky hudby, ale i divadla či poezie, měl být ještě na začátku letošního roku obdobný jako v letech předchozích. Tedy: zahraniční jména, premiéry, věci, na které nejrůznější parkety nejen v regionu jen tak posluchače nelákají.

„V době, kdy ovšem situace kolem šíření koronaviru začala být napjatá, jsme se rozhodli, že půjdeme jiným směrem. Nebylo vůbec jisté, zda se uskuteční evropská turné kapel, ta pak byla zrušena. A do toho jsme museli pracovat s výrazně nižším rozpočtem než v minulosti,“ vysvětluje dramaturg Eurocentra Jan Ocilka.

Nakonec se organizátoři rozhodli, že se opět zaměří především na hudbu z různých částí světa, ale hranou muzikanty, kteří žijí v České republice

„Původně jsme jednali třeba s kapelou, jejíž kapelník však odjížděl s manželkou do Japonska a vůbec jsme netušili, zda se bude moci vrátit. S dalšími interprety jsme ladili termín, protože měli jet turné po Anglii a taktéž nebylo jasné, zda budou moci zpět a za jakých podmínek a zda si sebou nepřivezou nějaký přírůstek v podobě covidu. Spoustu času po e-mailech jsem strávil i s jednou zpěvačkou, jež odjela do rodného Polska a najednou se zavřely hranice. Byla to někdy opravdu matematika,“ vzpomíná Ocilka.



Rozpočet stejný jako v začátcích

Různá omezení, nařízení a pravidla se měnila doslova za pochodu. „Jednou mohly být akce pro třicet lidí, pak zase pro sto. V tu dobu jsme třeba řešili, jestli je kapela schopná odehrát dva koncerty po sobě. Jeden od pěti a druhý třeba od osmi a ještě s tím, že máte omezený rozpočet,“ dodává dramaturg.

„Rozpočet se přiblížil roku 2007, kdy jsme začínali. Navíc mi nepřišlo rozumné poptávat sponzory v době, kdy se spousta firem potýká s vlastní existencí a řeší se, zda přispět na plicní ventilátory v nemocnicích nebo na polévku zdarma pro záchranné složky.“

Pořadatelé provedli společně se zvukaři a některými kapelami i různé testy. „Zkoušeli jsme, zda se dá hrát a hlavně zpívat s rouškami a zda se to dá vůbec dobře nazvučit. Výsledkem je, že to moc nejde. Navíc se v roušce špatně dýchá a při zpěvu je potřeba se pořádně nadechnout. Naštěstí nakonec vše vyšlo a dopadlo to celé pro nás příjemně,“ doplňuje Jan Ocilka.

Jako první se během července a srpna představí jabloneckému publiku kapela Bran, která letos slaví dvacet let existence. Na severu Čech představí také své zatím poslední album Beaj vat! Pestrá deska nabízí jak osobitě zpracovaný bretaňský folklor, kterému se skupina systematicky věnuje, tak i vlastní materiál včetně původních instrumentálek a poprvé i písniček v češtině.

„Zajímavá je určitě kapela Korjen tvořená členy z Bosny, Polska, Slovenska a Česka. Ta vydala na sklonku minulého roku nové album, které velice kladně hodnotí naše i světová hudební kritika. Vydávají ze sebe maximum, hodně těží z lidové tvorby a nechávají se jí inspirovat. Velmi ten materiál studovali, aby ho byli schopni uchopit,“ láká Ocilka. „Dobrý bude jistě i koncert Pirates of the Pubs, což byl nápad našeho jednatele Jana Zemana.“

Folklor, slam poetry i řízný punk

Koncert Korjen se uskuteční ve čtvrtek 23. července. Pirates of the Pubs následuje o týden později. Celý program Jabloneckého kulturního léta najdou zájemci například na webových stránkách ejbc.cz.



V srpnu program Jabloneckého kulturního léta ukončí slam poetry v podání čtyř českých špiček - Anatola Svahilce, Dr. Filipitche, Pana Fenka a Davea. Slameři se na akci objeví vůbec poprvé v historii.

Drtivá většina vystoupení začíná v 17 hodin. „Je to proto, že filozofií akce je mimo jiné i to, že kromě hudby chceme přinést nějaký společný zážitek, při němž se mohou lidé potkat bez nějakého kategorizování na žánry a sociální skupiny. Akce je tedy cílená i na rodiny s malými dětmi i seniory. Ti mají trochu jiný časový režim. Chceme, aby se vrátili včas domů a nenarušilo to jejich denní harmonogram,“ uzavírá Jan Ocilka.