Nový terminál se zatím stavět nebude, Jablonec se bojí vracení dotace

Dočká se někdy Jablonec moderního dopravního terminálu v centru města, kam jednou dojede tramvaj? Zatím ne, protože jeho výstavba, která měla letos odstartovat, se odkládá. Důvod? Razantní zvýšení ceny.

Město nedávno dostalo do ruky projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Ta je nutná k tomu, aby radnice mohla zažádat o evropskou dotaci. Původně vedení města počítalo na terminál s podzemním parkovištěm nedaleko současného autobusového nádraží s částkou kolem 160 milionů korun.

„Součástí dokumentace je však aktualizovaný rozpočet, který se oproti předpokládaným nákladům zvýšil zhruba o 236 milionů korun bez daně na 380 milionů. To je celkem zhruba 460 milionů korun s daní,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Roubíček.

Jablonec by musel vracet stamiliony

Podle něj projektant zvýšil rozpočet proto, že meziročně vzrostly ceny stavebních prací a materiálu o přibližně patnáct procent. Více peněz chtějí také vlastníci či správci inženýrských sítí nebo Povodí Labe. Město se také obává toho, že by se stavba nemusela do poloviny roku 2023 stihnout. V takovém případě by Jablonec přišel o asi 200 milionů korun z evropských fondů.

Rizikem je podle Roubíčka i délka výběrového řízení na zhotovitele, kterou radnice nemůže ovlivnit. Výjimkou u podobných projektů totiž nejsou námitky neúspěšných uchazečů, případně prověřování soutěže antimonopolním úřadem. To vše by mohlo plánovaný termín dokončení ohrozit a město připravit o dotaci.

Financovat celý projekt z vlastních prostředků by pro Jablonec bylo velkou zátěží. „Neznamená to, že terminál nebude, připravuje se dál, možná tam ale proběhnou nějaké dílčí korekce směrem k lacinějšímu řešení,“ dodal Roubíček s tím, že se výstavba terminálu přesune do dalšího období pro žádosti o evropské dotace.

Střechu pokryje zeleň

Podoba terminálu je dílem pražského ateliéru DOMYJINAK architekti. Jeho částečným materiálem bude sklo, střechu hlavní budovy pokryje zeleň.

„Snažili jsme se tím návrhem o rozšíření městského prostoru Dolního náměstí o pěší zónu, kde by byl objekt, který by sloužil nejen dopravě, ale hlavně občanům města. Snažili jsme se o zapojení řeky Nisy do toho veřejného prostoru,“ řekl při prezentaci návrhu jeden z autorů Petr Šikola.

Terminál má propojit nejenom autobusovou a tramvajovou dopravu na jedno místo, ale navazovat má i na přepravu po železnici. S nedalekou vlakovou zastávkou Jablonec nad Nisou–Centrum má totiž být spojen prosklenou lávkou.

Až terminál vyroste, kromě lávky si lidé budou muset počkat i na prodloužené tramvajové koleje. Jde zhruba o 800 metrů, dnes má trať z Liberce konečnou zastávku nedaleko parku Tyršovy sady.