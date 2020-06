Nový jablonecký terminál má stát do tří let, časem se dočká tramvaje

Zatímco u jabloneckého Muzea skla a bižuterie již září nová dominanta města v podobě obřího skleněného krystalu, další moderní architektonický zářez plánovaný v jeho těsném sousedství je zatím vykonstruován pouze ve vizualizacích. To se však změní.

Radnice získala územní rozhodnutí pro vybudování nového dopravního terminálu a na podzim požádá o dotaci na jeho financování. Politici slibují, že stavba na místě bývalé tržnice v Kamenné ulici bude v provozu nejpozději v červenci roku 2023.

Na terminál by pak později měla kromě autobusů zajíždět i prodloužená tramvajová linka z Liberce. Předběžné náklady na zhotovení terminálu s podzemním parkovištěm odhaduje vedení města na přibližně 260 milionů korun i s DPH. Jablonec již má vyčleněno přes 152 milionů z evropské dotace.

„K tomu využijeme ještě dotaci Evropské unie ve výši dvanácti a půl milionu korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, která byla původně plánovaná na projekt Cyklopruhy Palackého,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Roubíček. Podoba terminálu je dílem pražského ateliéru DOMYJINAK architekti. Jeho částečným materiálem bude sklo, střechu hlavní budovy pokryje zeleň.

„Snažili jsme se tím návrhem o rozšíření městského prostoru Dolního náměstí o pěší zónu, kde by byl objekt, který by sloužil nejen dopravě, ale hlavně občanům města. Snažili jsme se o zapojení řeky Nisy do toho veřejného prostoru,“ řekl při prezentaci návrhu jeden z autorů Petr Šikola.

Nové centrum města

Podle Igora Kovačeviče ze studia Moba, které architektonickou soutěž před dvěma lety organizovalo, vznikne díky terminálu jakési nové centrum města.

„Podoba terminálu rozhodně město ovlivní, ten dopravní uzel bude mít význam jako nové centrum města,“ sdělil před časem Kovačevič. Terminál má propojit nejenom autobusovou a tramvajovou dopravu na jedno místo, ale navazovat má i na přepravu po železnici. S nedalekou vlakovou zastávkou Jablonec nad Nisou–Centrum má totiž být spojen prosklenou lávkou.

„Ta ovšem přijde na řadu až v dalším programovacím období,“ dodal Roubíček. Parkoviště pod povrchem terminálu má pohltit kolem dvou stovek vozů.

Město nyní musí stihnout podat žádost o dotaci. „Nejzazší termín pro ukončení realizace projektů je zatím stanoven do 30. června 2023, provoz terminálu a parkovacího systému tedy bude muset začít nejpozději k prvnímu červenci tohoto roku,“ upozornila Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.

Až terminál vyroste, kromě lávky si lidé budou muset počkat i na prodloužené tramvajové koleje. Jde zhruba o 800 metrů kolejí. Dnes má trať z Liberce konečnou zastávku nedaleko parku Tyršovy sady. „Terminál je však navržen tak, aby sem jednou tramvaj přijela,“ doplnil Roubíček.

S prodloužením trati na terminál vedení města počítá až v dalších letech i kvůli tomu, že nyní by se nestihly připravit všechny pro stavbu potřebné podklady ani finance.

„Prodloužení trati jsme rozhodně neodmítli, naopak o něj usilujeme. Chceme to ale rozdělit na dvě etapy. Prodloužení nemá téměř žádnou šanci, protože bychom kvůli odporu občanů včas nezískali územní rozhodnutí,“ řekl loni jablonecký primátor Jiří Čeřovský. Reagoval tím na odpor a petici některých obyvatel a podnikatelů, kteří žijí nebo podnikají v místech, kudy mají vést koleje.