Srnčím dolem budou svištět létající talíře, hráči najdou jamky mezi stromy

Outdoorová hra s létajícím talířem, která má více než šedesátiletou tradici. Vznikla v USA a do Česka se dostala s příchodem nového milénia. Hra využívá jednoduchou mechaniku z tradičního golfu, kdy se hráč snaží umístit létající talíř (disk) co nejnižším počtem hodů do koše. Dnes jsou v tuzemsku téměř dvě stovky discgolfových hřišť. V kraji fungují také v Liberci, Smržovce, Tanvaldu, v České Lípě a ve Frýdlantu.