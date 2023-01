V Jablonci se rozhořel spor o saunu v bazénu, peníze šly fotbalistům

Ještě v minulém volebním období se do rozpočtu města přelilo přes 12 milionů korun z městem stoprocentně vlastněné Jablonecké energetické. Peníze dorazily díky tomu, že teplárenská společnost odkoupila od města plynové kotelny.

Větší část financí z tohoto balíku je připravena na rekonstrukci vířivek v městském plaveckém bazénu. Menší část, asi pět milionů korun, měla jít do rekonstrukce zdejší sauny. Tady například nefunguje bazének na ochlazení návštěvníků.

Jenže částka na saunu nakonec zbyla nižší, zhruba tři miliony korun. Ty se vedení radnice rozhodlo z větší části poslat do nově vzniklé nafukovací haly pro zejména mladé fotbalisty v areálu Střelnice. Peníze mají jít třeba na inženýrské sítě, osvětlení nebo na vytvoření parkoviště.

Opozice je proti

Opozičnímu hnutí ANO se tento krok nelíbí. „Po revitalizaci bazénu volají Jablonečané řadu let, ale pořád byla z finančních důvodů odkládána. V minulém volebním období jsme se přičinili o to, aby více než 12,2 milionu korun, které město získalo z prodeje kotelen firmě Jablonecká energetická, šlo do bazénu, a to na výměnu vířivek a rekonstrukci sauny. V případě vířivek už běží výběrové řízení a na saunu existuje projektová dokumentace. Rekonstrukce sauny se však kvůli hlasům zastupitelů za ODS, Piráty, Společně pro Jablonec a SLK ruší. Oprava ji ale jednou nemine, jen to bude stát mnohem víc peněz než nyní,“ domnívá se zastupitel Milan Kouřil.

Ten je přesvědčen, že rekonstrukce sauny se vůbec nemusela rušit. „V minulém volebním období město hospodařilo dobře, a tak lze chybějící peníze vyčlenit z rezerv, které v městském rozpočtu jsou, a to z mimořádných příjmů rozpočtu. Například z vyšších úroků z volných finančních prostředků uložených na termínových vkladech u bank ve výši dvou milionů korun, které jsou součástí rozpočtových opatření k 15. prosinci loňského roku a přešly do rezervy rozpočtu města,“ řekl Kouřil.

„Fungující sauna má v bazénu svoje místo a pro řadu návštěvníků představuje přidanou hodnotu a další lákadlo. Nyní o tyto návštěvníky přicházíme,“ dodal.

ODS s argumenty nesouhlasí

Náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček z ODS s argumentací ANO vůbec nesouhlasí. V oficiálním prohlášení na svém facebookovém profilu uvedl, že u sauny stačila zatím dílčí oprava a na opravu za pět milionů korun nejsou v rozpočtu peníze.

„Sportovní areál Střelnice je jeden z největších a nejkomplexnějších sportovních areálu v Česku. Na jednom místě se nachází zázemí pro judo, venkovní a halovou atletiku, fotbal mládeže a dospělých, posilovna a sauna. Osobně jsem navrhl, aby se část těchto prostředků, dva miliony korun, investovala právě do městského areálu Střelnice. A to konkrétně na základy a inženýrské sítě zázemí, parkování a veřejné osvětlení k nové nafukovací hale s umělou trávou určenou primárně pro malé fotbalisty, atlety, baseballisty, školky, školy a další. Město tím podpořilo investici Fotbalová akademie Jablonec v městském areálu na jeho pozemcích, která celkově dosáhne v absolutních číslech výše 40 milionů korun, z čehož akademie investovala ze svého 9,5 milionu,“ popsal Roubíček.

Podle něj akademie zkultivovala další prostor v Jablonci a rozšířila možnosti sportování pro mladé v Jablonci. „Vyjádření ANO je populistické a zavádějící a pouze ukazuje na to, že hnutí neskouslo výsledek povolebního vyjednávání.“

Náměstek na posledním jednání zastupitelstva podotkl například, že za pět milionů korun by zřejmě nešla beztak udělat nová sauna.

„Sauna v tu dobu procházela dílčí rekonstrukcí, aby byla alespoň v rámci možností provozuschopná. Město vlastní další velkokapacitní saunu v ulici Za Hrází, další sauna je v areálu Střelnice, v bazénu je třetí sauna, ta už je opět v provozu, pouze tam není ten ochlazovací bazének,“ sdělil tehdy náměstek.