Developer dal na kritiku Jablonce, chystané sídliště získá jinou podobu

Projekt je architektonicky a urbanisticky nekvalitní. Nepočítá se v něm s dostatkem parkovacích míst. Nerespektuje se příroda. V plánu není hřiště nebo obchod. Oblast by se mohla stát uzavřenou noclehárnou pro zahraniční dělníky z nedaleké průmyslové zóny.

Takovéto a další kritické hlasy se ozývaly loni v září od části jabloneckých zastupitelů, a dokonce i městského architekta, na adresu chystaného sídliště s názvem Park podlesí v místě ulic Jezdecká, Tovární a Široká.

Developer, liberecká společnost Byty Jablonec s.r.o., nakonec projekt připravený již v roce 2010 stáhl. A nespokojené komentáře si zřejmě vzal k srdci. Přepracovaný plán nedávno zamířil k městským zastupitelům a ti ho v nové podobě schválili. Vedení města také před časem s firmou podepsalo smlouvu o spolupráci.

Investor s radnicí chtě nechtě jednat musel, jelikož k výstavbě potřeboval odkoupit část pozemků, které patří městu. Ty mu Jablonec přenechá za necelých půl milionu korun.

Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka právě městské parcely hrály důležitou roli při vstřícnosti investora. „Naše vlastnictví tvořilo docela významný nástroj k tomu, abychom se s developery mohli bavit o tom, jakým způsobem projekt aktualizovat,“ sdělil náměstek na poslední schůzi zastupitelstva.

A co firma nakonec aktualizovala? Například ve čtyřech domech vzniknou v přízemí namísto garážových vrat byty s předzahrádkami. „To považujeme za výrazný bonus pro kvalitu sousedství a sociální kontrolu v této oblasti. V přízemí bude někdo koukat z oken, jiný pobývat na předzahrádkách, což může přispět k pocitu bezpečí,“ domníval se Chuchlík.

To však není konečný výčet změn projektu, který nyní počítá se 156 byty, od 1+kk po 3+kk, a více než třemi stovkami parkovacích míst, ať v garážích nebo u domů. K dalším změnám náleží vybudování zahrady s dětskými prolézačkami a atrakcemi, výstavba komunikací včetně veřejného osvětlení. Scházet nemá ani obratiště pro nákladní automobily sloužící například ke svozu odpadu nebo stěhování. Přibude též více stání pro kontejnery.

Miliony do infrastruktury

„Na západní hraně území je navržená pěší a cyklistická stezka. Mezi ulicí Jezdecká a Lesní cestou pak vznikne napojení k pohybu koní ze stájí do volné přírody,“ popsal náměstek Chuchlík.

Plánované sídliště o sedmi domech má totiž ležet nedaleko místní jízdárny. Navíc zde vznikne lesopark a další park s lavičkami. Měl by se tudy také vinout znovu odkrytý potok, který překlenou dvě nebo tři lávky.

„Plánovaný je také biotop. Tím se do krajiny vrátí voda, což posílí biodiverzitu a kvalitu života v tomto území. To vše vybuduje investor na své náklady,“ vyjmenoval Jakub Chuchlík.

Ten by měl do úprav veřejných prostranství a infrastruktury v okolí vložit odhadem kolem patnácti milionů korun. Za symbolických deset tisíc pak městu přenechá jeden prostor pro občanské vybavení.

„Nyní prověřujeme, zda by zde mohla vzniknout dětská skupina. V budoucnu se využití prostoru ovšem může změnit,“ dodal náměstek.

Podle podkladů, které šly k rukám zastupitelů, by chtěla společnost Byty Jablonec mít do konce příštího roku připravené všechny věci nutné k vydání stavebního povolení a domy mají stát hotové do konce roku 2026.

„Nové řešení projektu jsme přijali za své, považujeme jej za zajímavé a věříme, že bude zajímavé i pro veřejnost,“ uvedl jednatel společnosti Byty Jablonec Martin Stašák s tím, že projekt je nyní energeticky úspornější a připravený na moderní trendy.