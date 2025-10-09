Místo pytlů s pískem mobilní zábrany. Jablonec pořídil bariéry proti povodním

I když se Jablonec nad Nisou díky vodní nádrži Mšeno a protipovodňové štole z roku 2013 s klasickými povodněmi obvykle nepotýká, pořídil magistrát mobilní protipovodňové zábrany. Sto metrů vyšlo na 280 tisíc korun.
Mobilní protipovodňové zábrany v Jablonci
Mobilní protipovodňové zábrany v Jablonci | foto: Město Jablonec

„K nákupu nás inspirovaly instalované zábrany při loňských přívalových lijácích v Dalešicích. Kdyby tam nebyly, byly by škody napáchané deštěm pravděpodobně ještě větší,“ domnívá se jablonecký primátor Miloš Vele.

Modulární bariéry jsou lehké, skladné a dají se opakovaně použít. Postavit je zvládne i menší počet lidí bez nutnosti používat těžkou techniku. Nahradí dosud využívané pytle s pískem, které se musely po povodních zlikvidovat.

Mobilní protipovodňové zábrany v Jablonci

„Zábrany ze speciálního plastu stačí pouze umýt,“ upozorňuje mluvčí magistrátu Jana Fričová.

„Dalším pozitivem je, že tyto bariéry lze využít i v jiných situacích, například při ekologické havárii ve vodních tocích. Navíc je možné dokupovat je postupně podle potřeby, což šetří rozpočet města,“ uzavírá primátor Vele.

Za zábrany v celkové délce sto metrů, které budou uložené ve skladu krizového řízení, zaplatilo město 280 tisíc korun.

