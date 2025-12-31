Nevidomým pomůže „mluvící“ semafor, k zapnutí poslouží kapesní vysílač

K zapnutí funkce musejí být vybaveni pomůckou – kapesním vysílačem, „Vysílač VPN 02, uzavřený v kompaktní plastové krabičce se šesti tlačítky, umožňuje uživateli na dálku ovládat akustické orientační a informační systémy,“ popisuje jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.
Nejčastější rizika pro zrakově postižené chodce podle mluvčí magistrátu Jany Fričové představují srážky na přechodech při špatné viditelnosti, případy, kdy řidiči nedají chodci přednost nebo kdy chodec náhle vstoupí do vozovky. Roli hraje také snížená viditelnost za tmy, šera, mlhy, deště či nedostatečná orientace zrakově postižených chodců při přecházení.
„Pro osoby s omezeným zrakem je obzvlášť nebezpečné přecházet bez jasných vizuálních signálů; mohou špatně odhadnout bezpečný moment k přechodu nebo přijíždějící vozidlo nevidí,“ míní Fričová.
Akustické orientační zařízení pomáhá tato rizika snižovat. „Umožní lidem s výrazně sníženým zrakem vědět, kdy mají volno k přecházení.
Zvukový signál aktivovaný dálkovým ovladačem dává jasnou informaci, že se rozsvítila zelená pro chodce, aniž by člověk musel spoléhat na vizuální kontrolu,“ vysvětluje dále Fričová.
Kromě zmíněné křižovatky je stejným přijímacím zařízením vybavená i světelná křižovatka U Přehrady – Riegrova – Palackého.