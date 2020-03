Křižovatku v Jablonci uzavřeli až napopáté, tramvaje nepojedou do června

Jednou z nejrušnějších tepen ve městě neprojedou automobily ani autobusy. Přestala také jezdit tramvaj z Liberce. Problémy budou mít i chodci.

Uzavírka potrvá zhruba do konce června. Poté se stavba po částech posune vzhůru ulicí Poštovní až ke křižovatce s ulicí Libereckou a začnou rekonstrukce sítí na Anenském náměstí. Uzavírky pro tuto oblast začnou v srpnu a potrvají do konce listopadu.

Tramvaj přestane jezdit už dnes. „Koleje odstraní dopravní podnik o víkendu a od pondělního rána se křižovatka zcela uzavře. Za tramvaj budou jezdit autobusy, jejichž konečná bude na zastávce u radnice,“ informoval náměstek primátora Petr Roubíček.

Dělníci začnou od řeky přes křižovatku s ulicí Poštovní směrem vzhůru s odbočkou do ulice Budovatelů. „Současně se bude opravovat most přes Nisu mezi bývalými lázněmi a učilištěm,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Objízdné trasy povedou od křižovatky U Balvanu-Skřivánčí ve směru na Liberec ulicí Skřivánčí, Vodní a z ní pak vlevo ulicí U Nisy do ulice Liberecká a dál do ulice Tovární. Od Liberce povede objízdná trasa Tovární ulicí na Libereckou, na světelné křižovatce vpravo do ulice U Nisy, dále ulicí Vodní a Skřivánčí až na křižovatku U Balvanu.

„Alternativa pro nákladní auta delší jak dvanáct metrů, která na světlech vpravo do ulice U Nisy neodbočí, bude možnost pokračovat rovně ulicí Libereckou a Budovatelů na křižovatku s ulicí U Nisy, kde odbočí vpravo do jednosměrné ulice U Nisy, poté vlevo do ulice Vodní a dále budou pokračovat ulicí Skřivánčí,“ popsal vedoucí odboru rozvoje jablonecké radnice Otakar Kypta.

Další dopravní komplikace

Dopravu ve druhém největším městě v Libereckém kraji čekají velké komplikace také v souvislosti s uzavřením křižovatky Rádelský mlýn na silnici I/35 z Liberce na Prahu. Stavební akce přímo v Jablonci průjezd městem ještě ztíží.

„Jsou to akce, které nemůžeme odložit a termíny změnit,“ řekl nedávno primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Nebude to navíc jediná akce ve městě, Liberecký kraj mimo jiné plánuje přestavbu křižovatky Ostrý roh na kruhový objezd.

Rušnou křižovatku v sousedství bývalých městských lázní sevřely značky se zákazem vjezdu a červenobílé ploty již loni v září. Jenže značky zase zmizely. Práce měly původně odstartovat v červenci, pak se jejich začátek naplánoval na srpen a nakonec na druhého září. Tehdejší náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík za tím v té době viděl účelovou snahu stavbu zastavit.

„Uzavírka křižovatky bohužel už připomíná grotesku. Moc se všem omlouváme za komplikace, ovšem neneseme na tom hlavní díl viny. Na vině je odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu dešťové kanalizace. Odvolání považujeme za účelové. Bylo podáno těsně před zavřením podatelny a těsně před koncem lhůty,“ oznámil loni na podzim.