Chodec plivl na auto, řidiče pak bil a bodl ho do hrudi. Policie hledá svědky

Incident se odehrál v sobotu 28. října před druhou hodinou odpoledne. Na světelné křižovatce ulic Kunratická a Jablonecká chodec plivl na bílé Audi A3, které čekalo na zelenou.

„Řidič, který se chtěl dotázat na důvod tohoto jednání, se za chodcem rozjel a zastavil v ulici Kunratická. Místo odpovědi však muž opětovně plivl na auto a vystoupivšího řidiče dvakrát udeřil do obličeje a zasadil mu bodnou ránu nožem do hrudníku,“ říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Zraněného řidiče převezli záchranáři do Krajské nemocnice v Liberci. Policisté nesdělili, jestli agresora zadrželi, nebo po něm stále pátrají. Neupřesnili ani, jestli znají jeho totožnost.

Nyní žádají případné svědky o pomoc při vyšetřování okolností a příčin incidentu.

„Přijmeme veškerá svědectví počínaje zastavením vozidel na světelné křižovatce ulic Kunratická a Jablonecká až po samotné fyzické napadení. Zároveň přijmeme záznamy z palubních kamer automobilů, které událost zaznamenaly,“ dodává mluvčí. Svědci se mohou hlásit na lince 158 nebo na služebně Liberec – Vápenka.

Podobný případ se odehrál v březnu letošního roku v Blovicích na Plzeňsku. Při sporu na ulici, do kterého byli zapleteni čtyři muži, bodl Jiří Pelc jednoho z nich nožem do hrudníku. Soud mu vyměřil 13 let vězení.

