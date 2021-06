Pod Ještědem začala demolice bývalého hostince Berlín, vyrostou tu apartmány

Demolici bývalého hostince, který dlouhá léta chátral, potvrdila česká zástupkyně ve Švédsku žijícího majitele Björna Hlawatsche, která si však nepřála uvést jméno, ale redakce ho zná.

„Majitel odstraňuje havarijní stav objektu. Bylo na to vydáno demoliční rozhodnutí z důvodu, že je objekt v degradovaném stavu a chodí tam různí bezdomovci,“ řekla MF DNES.



Na parcelách po Berlínu a v jeho nejbližším okolí by se tak v budoucnu mělo začít stavět. „Investor připravuje projektovou dokumentaci a veškeré nutné legislativní úkony k povolení stavby pro apartmánové domy,“ zmínila zástupkyně. Termín výstavby tak v tuto chvíli závisí na získaní stavebních povolení.



O konkrétnější informace se podělil architekt Petr Janoš, který před pěti lety připravoval územní studii místa. „V severní části pozemku mají být rodinné domy a na zbylé části pozemky menší rekreační objekty. Konkrétně v místě, kde stál Berlín, by měly být apartmánové domy,“ popsal Janoš.

Toho mrzí, že se kdysi populární Berlín nepodařilo zachránit. „Objekt byl už tehdy v dost dezolátním stavu. Z hlediska urbanismu jsem upozorňoval na to, že má svou hodnotu a že by bylo vhodné ho zachovat, ale investičně a ekonomicky to nebylo úplně udržitelné. Investor měl jiné plány, na základě kterých byla zpracována územní studie,“ dodal architekt.