Rezidenční projekt na Novém Perštýně v Liberci vyvolává diskuzi a někdy i úsměv. Část bytů má výhled přímo na městský hřbitov a krematorium.
„Ráno se probudíte v drahém luxusním bytě a hned vidíte z okna, že je pro vás pořád místo na hřbitově. Fakt luxus, který já nemusím,“ píše v diskuzi na Facebooku Míla D.
Dalším diskutujícím poloha naopak nevadí, lokalitu považují za klidnou a atraktivní. „Jsou horší panoramata, na která spousta lidí musí koukat z okna. Hřbitov je takový zelený park, neměl bych s tím problém,“ napsal na sociální síti Pavel M. „Bydlím v této lokalitě přes třicet let. Klid, blízkost centra a ještě jsme na kopečku, takže krásný výhled na lesy a Ještěd. Větrat mohu, když jde kouř většinou na město. Je to pěkné místo k bydlení,“ myslí si místní Zdeňka L.
Byt v rezidenci Vilapark Horizont o dispozici 3+kk s rozlohou 97 metrů čtverečních ve třetím podlaží vychází na zhruba 9 850 000 korun. K částce není přičtené parkovací stání a sklep, které si zájemci přikoupí za přibližně dalšího půl milionu. Právě některé z bytů v této rezidenci mají výhled na hřbitov s krematoriem.
Podle realitního makléře Zdeňka Milfajta není umístění nemovitostí vedle hřbitova s krematoriem pro mnohé překážkou. „Jsou dobře situované do svahu. Mě to nijak neuráží, většinou na to nadává spousta klientů, pro které je nemovitost nedosažitelná. Obecně se to prodává. Spoustě lidem to opravdu nevadí,“ hodnotí Milfajt.
Moderní a atraktivní bydlení
Ceny podle něj odpovídají trhu a poloze. Poptávka po podobných bytech zůstává stabilní. „Pořád je třeba se na to dívat tak, že je to jeden z prémiových projektů v centru města. Za mě je to moc hezké bydlení na klidném místě s výhledem,“ dodal. Rodina s průměrným příjmem ale na byt nedosáhne, ceny bytů jsou nadprůměrné.
Aktuálními kupci nových bytů jsou místní, kteří hledají moderní a atraktivní bydlení pro vlastní potřebu. „V menší míře se objevují i investoři, kteří plánují jednotky nabízet k pronájmu,“ pověděl ředitel projektu Nový Perštýn Martin Kubišta.
Bydlení u hřbitova podle něj pozitivně ovlivňuje zájem o koupi. „Lokalita je vnímána pozitivně díky plánované kultivaci okolí, které bylo dříve zanedbané a problematické,“ podotkl s tím, že veřejně přístupný zelený prostor výrazně zlepší kvalitu života v dané části města.
„Výhledy na hřbitov nejsou všude“
Podle Milfajta se jedná o jednu z nejlukrativnějších a nejdražších částí Liberce. „Je tam velký podíl lidí, kteří mají na vlastní bydlení, ale musí generovat nějaký příjem, protože nemovitosti jsou drahé. Oproti průměrnému bytu v paneláku je to téměř dvojnásobná cena,“ konstatoval.
Podobný pohled sdílí liberecký realitní makléř Jan Kreibich. „Ceny tam jsou odpovídající. Místo je to super, protože je to v centru města a jedná se o žádanou lokalitu. Výhledy na hřbitov nejsou všude, jsou tam hodně stromy, takže tam ne každý vidí,“ vysvětlil s tím, že u některých bytů to může být nevýhoda. „Je každého rozhodnutí, jestli to vezme, nebo ne,“ doplnil.
Etapa Horizont má být podle Kubišty klidnější částí. „Obchodní a servisní vybavenost bude soustředěna do centrální části území, do etap Central Park a Liberec Towers. Počítáme s běžnými službami, jakými jsou supermarket, drogerie nebo lékárna,“ sdělil. Podle něj je prodáno více než 75 procent bytů. Druhá fáze Vilapark Horizont by měla vyrůst ve druhé polovině příštího roku.