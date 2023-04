Hrady a zámky se po zimě znovu otvírají, děti zaplatí za vstup méně

„Radikálně snižujeme vstupné pro děti od šesti do osmnácti let. Byli bychom rádi, aby dětské vstupné tvořilo 30 procent základního vstupného. Redukce jsou tak poměrně výrazné. Například na Bezdězu je to o deset korun méně než v minulosti, na Sychrově dokonce o 30 korun,“ říká za Národní památkový ústav (NPÚ) ředitel Územní památkové správy Miloš Kadlec.

Celkem spravuje NPÚ v kraji osm hradů a zámků. Všechny otevřou své brány už tuto sobotu a seznámí návštěvníky se svými novinkami. Ty nejrozsáhlejší na ně čekají na hradě a zámku ve Frýdlantu.

„Zámek jsme díky starým dobovým fotografiím a starým inventářům vraceli do roku 1930, kdy ho zdědila poslední majitelka. Dohledali jsme 95 procent původního mobiliáře, který byl v depozitářích, ale i na jiných zámcích. Svezením věcí se nám podařilo docílit toho, že dnes zámek vypadá jako za první republiky,“ přibližuje nové expozice kastelán Jiří Holub.

Frýdlant si letos připomíná 222 let od zpřístupnění části hradu veřejnosti. Dosavadní zámecké interiéry přibližovaly druhou polovinu 19. století, nyní zachycují reálný stav za vlastnictví posledních členů hraběcí rodiny Clam-Gallasů.

Od dubna zde bude pokračovat restaurování sgrafit na zámku, na září je naplánována rekonstrukce střechy starého zámku, součástí bude i oprava oken na celé prohlídkové trase.

Sychrov společně se Zákupy vítaly návštěvníky i během zimy. Přesto chystají řadu novinek. Do letošní sezony vstoupí zámek Zákupy s opravenými chodbami ve východním křídle. Také zde byly zrestaurovány nástěnné a nástropní malby, dveře a parketové podlahy.

Archeologický depozitář v Zákupech

Pokračovat bude i rozsáhlá oprava hospodářského dvora. „Neradi bychom ustrnuli na jízdárně, a tak jsme nalezli využití i pro další části. Hospodářský dvůr v Zákupech by tak v budoucnosti měl sloužit jako archeologický depozitář pro sbírky NPÚ,“ odhaluje Kadlec.

Na Sychrově pokračují závěrečné práce související s opravou střešního pláště východního křídla zámku včetně věží. Také zde začala obnova litinového oplocení zámecké zahrady. První velkou kulturní akcí budou na Sychrově Velikonoční trhy 1. a 2. dubna.

Společným jmenovatelem Trosek a Bezdězu je nově povolený vstup psům. I tak však budou mít turisté se psy vstup na některá místa zapovězený. „Na Bezdězu se to týká hradní kaple a na Troskách především vyhlídek, aby nedocházelo ke střetům,“ upozorňuje ředitel.

Jeho slova potvrzuje kastelánka Trosek Pavlína Suchomelová. „Psi budou chodit bez vstupenky, budou muset být na vodítku a dostanou se až do prostoru druhého nádvoří. Z bezpečnostních důvodů je ale nemůžeme pustit na schodiště, na vyhlídku pod Pannou a na věž Baba.“

Podle Suchomelové půjde o zkušební provoz. „Pejsků k nám chodí hodně, tak uvidíme, jak to bude vypadat.“

Na Bezdězu i nadále pokračují práce na opravě nákladní lanovky. „Máme tam spoustu problémů s dopravou materiálu. Budeme proto používat netradiční způsob dopravy, a to vrtulník,“ vysvětluje Kadlec.

Aristokratka se vrátí na Lemberk

Lemberk zahájí sezonu pod lešením nad vstupní částí kvůli její obnově. Na krátkou dobu pak na konci dubna uzavře prostory zámku natáčení pokračování filmu Poslední aristokratka.

Na hradě Grabštejn pokračují stavební práce vedoucí k připojení objektu k vodovodnímu řadu a také oprava komunikací. Z tohoto důvodu bude hrad od 1. do 30. dubna přístupný pouze po pěší zelené turistické cestě od obce Chotyně, kde je i náhradní parkování.

Na zámku Hrubý Rohozec budou pokračovat tradiční varhanní soboty. Na 13. května je v plánu zábavný den pro rodiny s dětmi v zámeckém parku doplněný o dětské kostýmované prohlídky s drobnou odměnou pro malé návštěvníky. V srpnu se správa zámku zapojí do Hradozámecké noci.