Festival Hrady CZ čeká poslední zastávka, s létem se rozloučí pod Bezdězem

V sobotu se mohou návštěvníci poslední festivalové zastávky těšit na kapely Visací zámek, Chinaski, Rybičky 48 nebo třeba Divokej Bill a další interprety a skupiny. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

„Věříme, že si návštěvníci festivalu opět užijí nejlepší muziku a pohodu se svými přáteli na jedné z nejhezčích památek Libereckého kraje,“ říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták.

Pořadatelé letos opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají fanoušci rádi.

„Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai a Tomáš Klus znějí již několik let z éteru, obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Věříme, že se to bude lidem líbit a přijdou si užít to, co jim bylo dva roky upíráno – tedy v součtu osm víkendů muziky a pohody na nejkrásnějších památkách v České republice,“ dodává spoluorganizátor Viktor Souček.

I letos najdou návštěvníci v areálu místa s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad. Samozřejmostí jsou pak zálohované kelímky na pivo.

Festival nabídne také sportovní hřiště pro děti, aby si hudební atmosféru spojenou s výletem na hrad mohly užít celé rodiny. Kreativní návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže se slosováním o ceny.