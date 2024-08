Bijí nejčastěji. Hodiny z Jilemnice usilují o zápis do Guinessovy knihy rekordů

Podkrkonošské město, které je mimo jiné kolébkou lyžování v Česku, si pravděpodobně připíše další prvenství. A rovnou celosvětového rozsahu. Jde o ojedinělé, sto sedmdesát let staré hodiny, jejichž stroj se ukrývá na věži tamní radnice.

„Jsou to nejčastěji odbíjející ručně natahované věžní hodiny. Zápis v České knize rekordů už máme a nyní je chceme nechat zapsat do Guinessovy knihy světových rekordů. Předpokládáme, že díky specifickým vlastnostem to nebude velký problém,“ tuší starosta Jilemnice David Hlaváč.

Specifických vlastností mají hodiny hned několik. Odbíjejí každou čtvrthodinu a zvuk každého jejich úderu se nese po celém městě. Během dne se tak ozve celkem tisíc dvacet úderů, což je nevídaný rekord.

„Obyvatelé jsou zvyklí a díky hodinám mají naprosto přesný přehled o čase, protože každých patnáct minut slyší úder,“ objasňuje Hlaváč.

Hodiny mají celkem tři cimbály. Nejmenší oznamuje počet čtvrtí, prostřední počet hodin a největší cimbál se ozve vždy pouze při odbíjení celé hodiny.

Zvuková kulisa je velmi významná a stala se ve velké míře symbolem města. Dalším specifikem je ruční natahování bez jakékoli elektroniky, která by mechanismus hodin poháněla.

„Pokud víme, tak všechno je původní. Měli jsme několik hodinářů, ale všichni už bohužel zemřeli. Takže se o hodiny staráme já, místostarosta a tajemník. V natahování se střídáme a celkem je potřeba klikou natáhnout čtyři táhla. Pak jdou zcela přesně třicet dva hodin,“ doplňuje starosta Hlaváč.

„Všechno je dokonale přesné“

„Podle emeritního ředitele Krkonošského muzea Jana Luštince, bez kterého bychom o našich hodinách věděli hodně málo, není nikde známé, že by na nich byla nějaká větší oprava, nebo že by vůbec nešly. Všechno je dokonale přesné. I desetina milimetru v soukolí může znamenat několikavteřinovou odchylku,“ popisuje dále.

Ke vzniku hodin přispěla souhra několika okolností. V roce 1851 byla původní radnice rozšířená a malou věžičku nahradila velká 30metrová věž, do které byly hodiny vyrobené mistrem Františkem Pochopem přemístěné.

Jenže se psala doba takzvaného Bachova absolutismu a pokrokový starosta Dominik Jerie v roce 1854 na protest proti oklešťování práv odstoupil. Na důkaz své lásky k Jilemnici ale nechal rozšířit původní hodiny o bicí stroj s velkým cimbálem.

Pokud se radniční hodiny dostanou do světové knihy rekordů, vzbudí to jistě velký zájem, ale starosta už teď krotí emoce. „Je to pro nás cenná památka a je významná právě proto, že je poměrně nedostupná,“ podotýká.

Hodiny natáhli i Kopta s Čenským

Na radniční věž k hodinovému stroji se veřejnost dostane jen vzácně a čas od času mohou vybraní hosté natáhnout hodinový mechanismus.

„Byl tu Jan Čenský, Václav Kopta nebo příslušníci rodu Harrachů. Chtěli jsme, aby natáhli mechanismus hodin a dopřáli našim obyvatelům správný čas,“ vzpomíná Hlaváč.

Agentura Dobrý den eviduje věžní hodiny v Jilemnici v České knize rekordů od srpna 2021. „Jestli se dostanou do Guinessovy knihy rekordů, je samozřejmě otázka. V každém případě sám za sebe smekám nad tímto unikátním strojem a člověk žasne nad prací našich předků,“ poznamenal Miroslav Marek z agentury, která vede záznamy o tuzemských rekordech.