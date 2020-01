Liberecký Poirot není žádný tučňák, vraždu vyšetří dvoumetrový elegán

„Divák se bude muset oprostit od představy, se kterou zřejmě usedne do hlediště. Otázkou zůstává, jak moc mu to bude vadit, jestli minutu, dvě, deset minut. Ale doufáme, že pak ho to přejde,“ říká Zdeněk Kupka před premiérou Vraždy v Orient expresu.

Kupkův Poirot tak nebude cupitající panáček, jak ho ztvárnil David Suchet v britském krimiseriálu. „I tak ale půjde o distingovaného pána, který má své rituálky. Je pyšný, že se celý život řídil tím, co má v hlavě,“ shrnuje postavu Kupka.

Po detektivce spisovatelky Agathy Christie pokukovalo liberecké divadlo už pár let.

„V Anglii existuje Společnost Agathy Christie, která velice dbá na to, aby se její dílo průběžně dostávalo k novým čtenářům a divákům. Ale zároveň hlídá autorská práva. Nebylo tak možné si jednoduše napsat vlastní dramatizaci. Nicméně před třemi lety se objevila zbrusu nová dramatizace z pera Kena Ludwiga, což je známý autor, poměrně často hraný i v Česku,“ přibližuje dramaturg Jiří Janků.

Ludwig inscenaci razantně upravil a snížil počet podezřelých cestujících z dvanácti na osm.

Ačkoliv je děj notoricky známý, čtenáři se k Vraždě v Orient expresu stále vracejí, neboť jde o jeden z nejslavnějších detektivních příběhů všech dob. Odehrává se ve 30. letech minulého století. Ve vlaku se stane vražda, jejíž obětí je americký milionář.

Slavný detektiv Hercule Poirot, který se čirou náhodou ocitl mezi cestujícími, musí vynaložit veškerý svůj důvtip, aby odhalil pachatele. Má k tomu naštěstí dostatek času, protože vlak uvázl ve sněhové kalamitě v jugoslávském vnitrozemí a cestujícím nezbývá než trpělivě čekat na vysvobození ze závějí. Podezřelí jsou v podstatě všichni, kdo se ve vlaku pohybují.

Děj zná dopředu většina diváků

Právě to, že děj a tudíž pachatele zná dopředu většina diváků, tvůrce zpočátku znejistilo. „Kladli jsme si otázku, co diváky bude lákat, aby na ten titul přišli. Nebyli jsme si zprvu vůbec jistí. Na druhou stranu fenomén Agathy Christie funguje celosvětově. Přestože to už diváci znají, tak chodí opakovaně. Chodí i nové generace, takže na to jsme tak trochu sázeli, rozhodli se jít do risku a Vraždu v Orient expresu nasadili,“ říká Jirků.

Režie se ujala zkušená Kateřina Dušková. „Vždycky jsem chtěla dělat detektivku. Miluju, když se v inscenaci mísí smích a slzy, k čemuž tady dochází,“ rozplývá se Dušková, pro kterou je Vražda v Orient expresu srdcovou záležitostí.

„V porovnání s ostatními detektivními příběhy Hercula Poirota je tento nejsložitější, protože on nehledá jen viníka zločinu, ale bojuje i sám se sebou. A to je na tom hodně zajímavé. Nacházíme ho v okamžiku, kdy ztrácí půdu pod nohama,“ říká režisérka, která se odmala chtěla Orient expresem svézt.