Uznání odposlechů jako důkazu se nebojím, řekl Půta souzený za přijetí úplatku

Po dvou letech liberecký soud opět začal projednávat komplikovanou a rozsáhlou korupční kauzu, v níž je mezi obžalovanými i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Hejtman je stíhaný za přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejného činitele. Od počátku svou vinu popírá.

V případu je nyní obžalováno celkem jedenáct lidí. Kromě hejtmana jsou mezi nimi bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Všichni si v květnu 2020 vyslechli osvobozující rozsudek.

Vrchní soud v Praze ale rozhodnutí soudce Petra Neumanna zrušil a kauzu vrátil zpět do Liberce. Mimo jiné i proto, že soudce nepřipustil jako důkaz odposlechy mezi obžalovanými.

Rozsáhlý případ převzal po Neumannovi, který krátce po vynesení rozsudku odešel do důchodu, soudce Pavel Pachner. Podle něj bude nutné provést znovu celé dokazování. Pachner to zdůvodnil dobou, která uplynula od předchozího řízení.

Hejtman měl vzít úplatek 830 tisíc korun

Hlavní jednání začalo ve čtvrtek čtením obžaloby, kterou státní zástupce přednášel dvě a půl hodiny. „Dnes se bohužel ukázalo, že celé hlavní líčení začne od začátku, soud bude projednávat všechno, co už projednáno bylo včetně čtení obžaloby státní zástupcem, mimochodem úplně stejné obžaloby jako před třemi lety. Považuji to za ukázku fungování, respektive nefungování české spravedlnosti,“ vyjádřil se ve čtvrtek Půta po dopolední části jednání.

„Je neuvěřitelné znovu poslouchat, z čeho mě obžaloba viní, zvláště když výpovědi svědků v minulých třech a půl letech tvrzení státního zástupce jednoznačně vyvrátily,“ uvedl dále hejtman, který věří, že v jeho případě padne i tentokrát osvobozující rozsudek.

„Uznání odposlechů jako důkazu, jak rozhodl vrchní soud, se nebojím. Naopak, dokazují moji nevinu,“ doplnil Půta.

Žaloba hejtmana viní, že za zmanipulování zakázky hrazené z evropských peněz vzal úplatek ve výši 830 tisíc korun. Podle státního zástupce Radima Kadlčka Půta ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod nejednal ve veřejném zájmu, ale v zájmu zhotovitele díla, v tomto případě stavební firmy Metrostav.

Kauza přestavby kostela trvá od roku 2014

„Půta měl jako předseda zajistit zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Obojí se stalo, žádné peníze ale kvůli zahájení trestního řízení nebyly vyplaceny zhotoviteli díla,“ sdělil Kadlček ve své závěrečné řeči při minulém řízení u libereckého soudu.

Za důkaz svého tvrzení žalobce považuje zejména tabulky se jmény a peněžními částkami nalezené v kancelářích firmy Metrostav.

Kauza přestavby kostela za více než 65 milionů se vleče už od roku 2014. Projekt byl od počátku považovaný za rizikový. Připravila jej společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je obžalovaná společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav. Žádné peníze vyplaceny nebyly.

Nejvyšší trest, a to ve výši šest a půl roku, navrhoval státní zástupce pro předsedu správní rady GEPO Petra Jirkůva. Osvobozující verdikt vynesl soudce 26. května 2020 po dvou letech jednání. Podle soudce Neumanna se nepředložilo nic, o co by se to dalo opřít. „Myslím, že se to nemělo žalovat,“ uvedl soudce.

Během čtvrtečního jednání ale dva obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Jedním z nich byl i spoluzakladatel firmy GEPO Jiří Zeronik.