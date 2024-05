Houkající cisterna hasičů se vřítila do zatáčky, řidič ji málem převrátil

Incident zachytila palubní kamera v dalším voze. Na záběrech je vidět hasičskou cisternu, která vyjíždí ze základny v Šumavské ulici a odbočuje doleva na Košickou ulici. Při průjezdu zatáčkou se najednou levá polovina cisterny zvedne do výšky a vůz jede několik metrů jen po kolech na pravé straně.

Řidič následně srovná kola tak, aby se vůz nepřevážil. V opačném případě by skončil na boku a narazil do hotelu Babylon. Cisterna během jízdy blikala i houkala, navíc v prostoru křižovatky je v době výjezdu hasičů zastaven provoz pomocí semaforů, hasičům by tam tedy neměly překážet jiné vozy.

Záznam zveřejnil pravděpodobně někdo z hasičské jednotky, a to bez souhlasu vedení. „Jedná se o událost staršího data, video se dostalo na veřejnost až s časovým odstupem. V tuto chvíli je to pro Hasičský sbor Libereckého kraje uzavřené,“ stručně uvedla mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová a dodala, že další podrobnosti nebude sdělovat. Redakce iDNES.cz se s prosbou o vyjádření obrátila na Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, to do vydání článku na dotaz nereagovalo.

Video vyvolalo na internetu řadu reakcí. „Trošku Dakar,“ glosoval záběry Bohuslav V. „ Tenhle kaskadér by měl jít zpátky na trenažér a dost dlouho si nesednout za volant speciálních vozů,“ myslí si Jiří D. Jiní se řidiče však i zastali. „Ti kluci nasazují životy a dělají něco, co dává smysl. Pak jednou udělá prostě chybu, co bude mít v hlavě celej život, a která zaplať pánbůh dopadla dobře, a teď z toho bude mít problémy jako hovado,“ napsal Radek H. Další z diskutujících Jaroslav K. dodal, že v nebezpečné situaci správně zafungovalo i EBS proti převrácení.

„Podnět jsme neobdrželi, nic tedy neprověřujeme,“ doplnil k dopravní situaci zachycené na videu policejní mluvčí Vojtěch Robovský.