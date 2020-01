Harrachovští chtějí po převratu předčasné volby, nové vedení se tomu brání

Chceme nové, předčasné volby. To byl nejčastější požadavek na letošním prvním zasedání městského zastupitelstva v Harrachově. Řada občanů tak dávala najevo nesouhlas s vývojem na radnici.

Krátce před Vánocemi totiž rezignovala starostka Eva Zbrojová a s ní i všichni zastupitelé zvolení za Starosty pro Liberecký kraj (SLK). Sednout si na radnici pak odmítli i zbylí náhradníci.

SLK přitom volby v Harrachově s převahou vyhráli. Důvod k odchodu je ale podle nich jediný. Opozice proti nim vedla štvavou kampaň, která už překročila meze.

„Rozhodli jsme se rezignovat záměrně. Toho humusu bylo tolik, byly tam osobní útoky. Už s nimi nechceme spolupracovat. Devět let nezvedli ruku pro jediný smysluplný projekt, nepodpořili rozpočet, byli proti všemu a stále se nás snažili odvolat z funkcí. Tak ať teď nesou zodpovědnost,“ vysvětluje Zbrojová.

Poslední kapkou pak bylo přeběhnutí členky SLK Lucie Kučerové k opozici. V zastupitelstvu tak zůstalo jen devět lidí z ANO, ODS, SNK-Změna pro Harrachov a přeběhlá Kučerová. Výzvy k předčasným volbám ale nový starosta Jaroslav Čech (ANO) odmítá.

„Tahle situace nevznikla kvůli nám. SLK neustáli situaci, mohli zůstat jako opozice. Ale utekli z toho. Naši voliči nám dali mandát. A ten nám nedali proto, abychom šli do předčasných voleb. Lidé, kteří v zastupitelstvu zbyli, nemohli celých devět let ukázat, co v nich je. Podle mě v nich je velký potenciál,“ zdůvodňuje Čech.

Nový starosta pracoval v komunistické kontrarozvědce

Některým obyvatelům Harrachova se ale nelíbí, že nový starosta je bývalým příslušníkem komunistické vojenské kontrarozvědky. Tu přitom neopustil ani po roce 1989.

„Neberete si něco z té kontrarozvědky i do současné práce?“ tázala se například Alena Paseková. „Ano, byl jsem u rozvědky, ale netajil jsem to. Voliči rozhodli, a tak jsou karty rozdány,“ hájil se Čech.

Nesouhlasné projevy ale měli občané na zastupitelstvu i k nově zvolenému druhému místostarostovi Harrachova Tomáši Vašíčkovi (SNK). Ten je totiž s předchozím vedením města v soudním sporu o vyplacení desetimilionové odměny za své právní služby, které Harrachovu poskytl jako právník při kauze privatizace harrachovské sklárny.

S výší odměny, která se dohodla za předchozího starosty Tomáše Ploce (ODS), ale radnice pod vedením Evy Zbrojové nesouhlasila. O výši odměn se město začalo s Vašíčkem soudit, spor teď ale prohrálo.

„Pan Vašíček tu jako místostarosta nemá minimálně morálně co dělat. Vždyť je ve střetu zájmů,“ ozývalo se během zastupitelstva z řad občanů. To ale Vašíček odmítá. „Já jsem v pozici žalovaného, žádný soud jsem neinicioval. Rozhodně se kvůli tomu necítím nemorálně,“ odpověděl.

Kolotoč trestních oznámení

Někteří lidé ale upozorňovali na to, že Vašíček s Čechem na sebe podávali navzájem různá trestní oznámení a lze tak těžko věřit, že spolu vyjdou jako starosta a místostarosta.

„Ano, trestní oznámení proběhla, ale nechápete, že to bylo v rámci předvolebního boje? Tam se každý snaží, jak umí. A není nic na tom změnit názor,“ poukázal starosta.

Tím ale nespokojenost přítomných nekončila. Kvůli nízkému počtu zastupitelů už nejde v Harrachově ze zákona zřídit městskou radu. Její pravomoci tak přejdou na starostu. A právě z toho mají někteří obavu.

„To nemyslíte vážně, že teď všechno bude rozhodovat jeden člověk? Vždyť mu dáváte neomezenou moc. Komu se bude zpovídat, kdo ho bude kontrolovat? Lepší je vypsání předčasných voleb,“ protestovali lidé.

Podle prvního místostarosty Petra Dostalíka (ODS) jsou ale obavy ze zneužití pozice starosty liché. „Každé rozhodnutí starosty bude písemné a musí ho spolupodepsat i jeden z nás místostarostů. Pokud budou názorové rozpory, předá se věc do zastupitelstva,“ řekl Dostalík.

Na porady se starostou může každý

„Bude tam systém vzájemných brzd. Místo zasedání rady města se budou konat porady starosty, které budou veřejné. Může na ně přijít kdokoliv, koho se bude projednávané téma týkat a budou se z toho vyhotovovat i zápisy, které pak budou na webu města. Já z té situace, že je nás tu jen devět, také nejsem šťastný, ale musíme tomu čelit a postarat se, aby byl úřad akceschopný,“ dodal místostarosta Vašíček.

Jednou z největších akcí, kterou teď Harrachov čeká, je rekonstrukce tělocvičny základní školy včetně nových šaten. Město chce také využít dotace na výstavbu cyklostezek směrem do Polska.