Harrachov dostal pokutu za pálení nábytku, platit má i bývalá starostka

Za pálení starých skříní, gaučů, regálů či zbytků podlah dostalo město Harrachov pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Věci pocházely z bývalé budovy celnice na hraničním přechodu s Polskem.

Předchozí starostka Harrachova Eva Zbrojová ji nechala vyklidit, část věcí ale pracovníci údržby spálili, vyklizené věci odvezli do sběrného dvora nebo dali do kontejnerů. Inspektorát ČIŽP z Liberce to vyhodnotil jako přestupek proti zákonu o ochraně ovzduší. Pokuta činí 40 tisíc korun, polovinu chce město nechat uhradit právě bývalou starostku.

„Usoudili jsme, že by bylo vhodné vymáhat pokutu po tom, kdo dal příkaz, aby se odpad z celnice takhle likvidoval. Z interního šetření jsme zjistili, že šlo o jednu konkrétní osobu. Nebylo na to žádné rozhodnutí rady města ani zastupitelstva. Řadu let vyhrává Harrachov soutěž o Zlatou popelnici, jak ekologicky třídí odpad, dávají nás různě za vzor a teď tohle,“ uvedl současný místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček. V době, kdy se celnice vyklízela, byl v opozici.

„My jsme jako opozice dlouhodobě poukazovali na to, že budova celnice, kterou má město v majetku, dlouhodobě chátrá. Proto jsme vyzvali tehdejší vedení města, aby s tím něco dělalo a požadovali jsme znalecký posudek o kolik se snížila hodnota nemovitosti za poslední roky. Město pak nechalo před příchodem znalce celnici vyklidit. Něco se dávalo do kontejnerů, ale část se spálila za budovou bývalého lesnického učiliště. Založili tam vatru a naházeli, co zbylo. Skříně, gauče, matrace, parkety zespoda ještě oblepené asfaltem, lepenku. Byla toho velká vatra,“ popisuje Vašíček, který se také s podnětem obrátil na Českou inspekci životního prostředí.

Exstarostka Eva Zbrojová ale popírá, že by vydala příkaz, který by zněl, že se odpad z celnice má nechat spálit.

„Já jsem k tomu žádný pokyn nebo příkaz nevydala. Od současného vedení už jsem dostala výzvu k náhradě škody, požádala jsem, aby mi zaslali kopii rozhodnutí z inspekce. Ale stále jsem nic neobdržela, i když jsem o to žádala na konci března,“ sdělila Zbrojová.

Exstarostka: Jde o politický boj

Polovinu pokuty, tedy dvacet tisíc korun, proto odmítá na účet města poslat. „Celnici jsme nechali vyklidit, to je pravda a bylo to správné rozhodnutí, na tom trvám. Ale pokyn k pálení věcí ode mne nešel. Nicméně pracovníci údržby města mají pojistku proti pochybení, takže se to dá zaplatit z této pojistky,“ řekla Zbrojová.

Podle ní současnému vedení města nejde ani tak o pokutu od ČIŽP, jako o dehonestaci její osoby v rámci politického boje v Harrachově.

Budova dnes už prázdné celnice přešla ze státu na Harrachov v roce 2008 po otevření Schengenského prostoru. Mělo tam vzniknout informační centrum pro turisty a sídlo záchranářů. Z projektu ale sešlo. Jeden čas tam fungovalo kasino, ze kterého mělo město příjem asi 5 milionů korun ročně, ani to už tam ale není. Zbrojová se pokoušela opuštěných budov zbavit, protože městu nic nepřinášely, ale zastupitelstvo to odmítlo.

„Tyto budovy jsou na výhodném místě nedaleko sportovního areálu v polských Jakuszycích. Jistě by se daly nějak vhodně využít. Momentálně probíhá výběrové řízení na stavebně technické posouzení budov,“ zmínil současný starosta Harrachova Jaroslav Čech.