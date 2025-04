Handicapovaní lépe seženou práci, na Frýdlantsku vyroste nový provoz

„Osoby se zdravotním postižením (OZP) představují skupinu uchazečů, která zpravidla nemá problém s motivací zapojit se do pracovního procesu. Úřad práce se snaží prostřednictvím dostupných nástrojů komplexně pomoci těmto klientům a zároveň podpořit zaměstnavatele při zřizování vhodných pracovních míst, která odpovídají specifickým potřebám OZP,“ vysvětluje ředitelka sekce Krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.

„Právě chybějící nabídka volných míst, která jsou svojí věcnou náplní, možnostmi na pracovišti a fyzickými nároky pro osoby se zdravotním postižením vhodná, představují při snahách o větší aktivizaci těchto lidí na trhu práce největší problém,“ přiznává Sadílková.

Filipa je logistická a výrobní společnost působící napříč celou Českou republikou. Její nový provoz, divize Filipa Integra, která se specializuje na efektivní začlenění lidí se zdravotním postižením do výrobních procesů, by se měl otevřít do poloviny roku 2025 a nabídnout až 50 nových pracovních míst. Mezi zvažovanými lokalitami jsou města Frýdlant a Nové Město pod Smrkem.

„Jednáme s potenciálními obchodními partnery a hledáme nejvhodnější lokalitu. Uvažujeme i o možnosti otevřít provozy v obou městech, abychom byli našim zaměstnancům co nejblíže. Vše ale závisí na dostupných příležitostech a potřebách trhu,“ říká Leoš Vrbata, majitel společnosti Filipa.