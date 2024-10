Gymnázium získá novou budovu. I přes neshody vedení města s hejtmanem Půtou

„Díky novému pavilonu bude možné otevřít v každém ročníku čtyřletého gymnázia o třídu navíc. V současné době panuje zvýšená poptávka po všeobecném vzdělávání a současné kapacity škol, zejména v Liberci, nyní nedostačují. Tento projekt pomůže převis poptávky zmírnit,“ je přesvědčený hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

„Co mě však mrzí a kvůli čemu jsme nabrali oproti původnímu předpokladu zpoždění osm měsíců, je zprvu zamítavý přístup statutárního města Liberec – a to tamního odboru územního plánování, které mělo k návrhu o navýšení kapacity na Gymnáziu F. X. Šaldy připomínky. To, o co jsme město žádali a měli jsme podložené i posudkem Českého vysokého učení technického, ale dostávali jsme spíše zamítavé signály, nakonec prošlo,“ vysvětluje Půta.

„Já osobně změnu přístupu města vítám. De facto jsme se však vrátili k našemu původnímu plánu podpory všeobecného vzdělávání a ztratili tím čas,“ podotýká.

Podle Adama Lenerta (ANO), libereckého náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti, si ale za zbrzdění akce už v jejích začátcích může kraj sám kvůli hrubým chybám, které udělal v přípravě. Navržená přístavba má totiž na výšku zhruba 17 metrů, územní plán zde ale umožňuje maximálně patnáctimetrovou výšku budov.

„Již v říjnu 2023 byl projektant přístavby informovaný, že záměr je v možném rozporu s územním plánem města. Následně probíhala jednání, kde byla krajskému úřadu doporučovaná změna územního plánu. Krajský úřad požádal o změnu územního plánu až v dubnu letošního roku a proti zamítavému vyjádření odboru územního plánování se ani nepokusil odvolat, a nevyužil tak opravný prostředek, který může použít každý stavebník,“ reaguje na kritiku Adam Lenert.

Změna územního plánu v rekordním čase

„Místo toho kraj nechal zpracovat odborný posudek, který obsahoval mnoho nepřesností a chyb, na které odbor územního plánování ve svém vyjádření upozornil. Kdyby zástupci Libereckého kraje požádali o změnu územního plánu již v loňském roce, mohla být v dubnu vydaná a projekt by neměl zpoždění,“ objasňuje Lenert a dodává, že zmíněný odbor pořídil změnu územního plánu nakonec v rekordním čase, neboť ji vydal čtyři měsíce od schválení v zastupitelstvu.

Navzdory snaze podporovat zdejší rozvoj středoškolského vzdělávání s Lenertem jednoznačně souhlasí také liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

„Ten územní plán se tvořil, myslím, 15 let, a když jsme ho dodělali, přišlo zhruba sedm žalob. Ačkoliv si gymnázium všichni přejeme, tak by jakákoliv výjimka mohla způsobit další soudní napadnutí. Proto jsme na tom trvali. Úplně stejně bychom jednali s jakýmkoliv developerem,“ zdůrazňuje primátor.

Projekt přístavby gymnázia podle Adama Lenerta navíc kraj předložil Radě architektů města Liberec až v září letošního roku, což vidí jako další chybu v přípravě. „Bylo by vhodné, kdyby pan hejtman uznal svoji chybu a radši napnul veškeré úsilí k dokončení celého projektu a hledal plán, jak v příštím roce alespoň provizorně otevřít dvě třídy gymnázia,“ poznamenává náměstek.

Součástí projektu za zhruba 211 milionů korun je nejen výstavba nové budovy, ale také demolice a následné vybudovaní propojovacího krčku, vznik cest, přeložek inženýrských sítí, terénní úpravy nebo drobná architektura i úprava zdejšího hřiště.

V souladu s moderními trendy má jít o nenáročný, energeticky úsporný objekt s prosklenou jižní stěnou. Chybět nebude ani tepelné čerpadlo, zelená střecha či fotovoltaické panely.

Při výstavbě plánuje vedení kraje uplatnit dodavatelský režim design&build, neboli vyprojektuj a postav, který se mu v minulosti osvědčil třeba u dopravních staveb.

„Pomohl nám ušetřit nemalé finanční částky. V praxi to znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny zadávacích požadavků,“ nastiňuje přínos Zbyněk Miklík, dosluhující náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.