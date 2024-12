Z liberecké „Fügnerky“ mizejí temná zákoutí. Terminál bude bezpečnější

Vedení Liberce pokračuje v úpravách terminálu Fügnerova v dolním centru města. Má být přehlednějším a především bezpečnějším místem.

„Udělali jsme další ze série opatření pro zvýšení pocitu bezpečí na Fügnerově. Přibylo zde 24 LED světel a terminál je ve večerních a nočních hodinách nasvícený více, než tomu bylo v minulosti,“ představuje hlavní novinku primátor Liberce Jaroslav Zámečník a dodává, že změnu zatím kvitují chodci i řidiči autobusů.

„Je to zajímavé, ale vlastně naprosto pochopitelné. Každý, kdo jezdí autem, zakazuje dětem za jízdy rozsvěcet, protože člověk potom ve zpětném zrcátku nevidí skoro nic. Proto byl požadavek řidičů autobusů Fügnerku co nejvíce přesvětlit. Může se to zdát jako neúsporné, ale řidiči pak lépe vidí, co se na nástupišti děje a zda někdo třeba nedobíhá,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu a IT Jiří Šolc.

Kromě vhodnějšího osvětlení město na vytíženém terminálu v minulosti posílilo také policejní hlídky.

„Mělo to různou efektivitu podle aktuální situace. V jednu chvíli tam bývávaly i čtyři hlídky, takže jakmile ucítíme, že je problém, opět je posílíme. Vedle toho jsme na terminál nainstalovali také panoramatickou kameru, která dokáže celý prostor sledovat i v momentě, kdy třeba hlídka není přítomná, ale je na operačním středisku,“ pokračuje primátor.

Přehlednost a snížení kriminality

Na nástupištích došlo navíc nedávno ke kompletní výměně dlažby, odstranění starých betonových posezení a znovuzprovoznění veřejných toalet pod hodinami.

„Tady nás náklady stojí 100 tisíc měsíčně bez DPH, takže se dál budeme zabývat zefektivněním a zlevněním provozu, protože jich budeme mít více. Například v budově Uranu od začátku příštího roku, později na Sokolském náměstí,“ předznamenává Zámečník.

Ve spolupráci s technickými službami se vedení města dále rozhodlo odstranit, nebo zkrátit keře, které vedle soch želv a u obchodního domu Balon tvořily temná zákoutí. Sám primátor rovněž přiznal, že fungují bohužel spíše jako „přírodní toalety“.

Tento krok by podle něj měl přispět k větší přehlednosti a snížení kriminality i přestupků. Těch zde bylo letos v dopravě a proti veřejnému pořádku zhruba 570, což je skoro o 200 více než loni. Za nárůstem stojí mimo jiné již zmíněná vyšší aktivita městských strážníků.

„Z terminálu zmizí také stánek s kebabem, který tam stojí přibližně rok a rovněž způsoboval efekt takového zákoutí. Chceme, aby podobné prodejny v tomto prostoru mizely,“ uzavírá Jaroslav Zámečník a připomíná ještě v minulosti doplněné semafory v ulicích Na Pláni, Blažkova a Lípová, které podle něj přispěly k lepšímu provozu v centru.