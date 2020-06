Lidé z Višňové mohli zpět domů, na Frýdlantsku ale opět prší

Pro sever Libereckého kraje platí i v neděli výstraha meteorologů před extrémním povodňovým nebezpečím. Má tam totiž opět pršet a po deštivé sobotě jsou hladiny stále zvednuté.

Kromě nejvyššího povodňového stupně ve Višňové byly v 10:10 Smědá v Předláncích, Lužická Nisa v Liberci a Řasnice ve Frýdlantu na prvním povodňovém stupni, druhý stupeň neplatil pro žádnou z řek.

V noci oproti předpovědi pršelo jen málo. Od půlnoci napršelo v Jizerských horách nad Frýdlantskem 12–18 milimetrů. Hladina Smědé proto v noci klesala a až na Višňovou je všude v korytu. Tam se voda i nadále ještě drží na loukách. Silnice, které v sobotu voda na Frýdlantsku především v Raspenavě, Hejnicích, Předláncích a ve Višňové zaplavila, už jsou průjezdné.

Čtrnáct lidí ve Višňové, kteří museli být kvůli stoupající vodě včera evakuováni ze svých domovů, už jsou proto zpátky. „Naštěstí voda opadla, takže lidé se mohli vrátit. Teď už jsou všichni zpět doma,“ uvedl Lubomír Erban, velitel sboru dobrovolných hasičů ve Višňové.

Přesto důvod k optimismu zatím místní moc nemají. Ráno začalo znovu pršet.

„Předpověď meteorologů předpokládá během dne další déšť, naštěstí ne tak silný jako včera dopoledne. Teoreticky by měly napršet jen jednotky milimetrů za hodinu. To by Smědá a Řasnice a další menší toky na Frýdlantsku měly zvládnout. Nicméně s čerpáním vody ze sklepů a uklízením zasažených nemovitostí se bude muset zatím počkat. Smysl to bude mít až poté, co voda opadne. Pak jistě také uvítáme pomoc dobrovolníků na místě,“ okomentoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dobrovolníci už také nejsou potřeba na plnění pytlů pískem. Zatímco včera je ve Frýdlantě a dalších obcích žádali o pomoc, dnes už je situace klidnější. „V současné době už máme ve Frýdlantě zajištěn dostatečný počet naplněných pytlů a další potřeba nejsou. Velmi si vážíme každého, kdo se dobrovolně přihlásil a pomohl. Dnešek už snad bude klidnější,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Přesto stále platí výzva pro obyvatele, aby nechávali své vozy zaparkované na vyšších místech a nenechávali je poblíž toků řek a potoků.

To, co zatím dělá problémy, jsou výpadky signálů u T-Mobile a O2. Vysílač v Hejnicích stále nefunguje, což stěžuje komunikaci mezi záchrannými složkami. „Co chvíli se nejde nikam dovolat, urgujeme to už od pátečního večera a pořád nic. Naštěstí jsme povodňový štáb vybavili vysílačkami, které naštěstí fungovaly. Díky tomu jsme mohli koordinovat pomoc hasičů tam, kde bylo potřeba. Neumím si představit, jak by Hejnice dopadly, kdyby selhaly i vysílačky, protože mobilní telefony jsou pořád nefunkční,“ sdělil starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Frýdlantské vodárenské se již podařilo obnovit provoz nedávno modernizované úpravny vody v Bílém Potoce.

„Už v sobotu kolem 23:00 se podařilo obnovit částečně úpravu vody ze Smědé. Voda, která vytéká z rašelinišť, je ale hnědá a za normálních okolností bychom ji neupravovali. I když je voda kvalitní, to zabarvení umíme zmírnit jen na žluté. Na obnově druhého nátoku z Hájeného potoka, který má vodu čirou, se intenzivně pracuje,“ řekl ČTK ředitel Frýdlantské vodárenské Petr Olyšar.

Škody, které velká voda na zařízení napáchala, se budou podle něj pohybovat v řádu statisíců korun. Cisterny s pitnou vodou ale pro jistotu v obcích Hejnice, Libverda, Raspenava či Nové Město pod Smrkem zůstávají.