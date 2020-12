Firmou roku je sklářský Lasvit, boduje i s draky v Tichomoří

„Nechtěli jsme vytvářet něco, co se prodávalo před stovkami let. Chtěli jsme propojit české sklářství se špičkovým designem a dělat to, co nikdo jiný,“ řekl za Lasvit Jakub Vykoukal. „Věnujeme se většinou velkým plastikám ze skla do veřejných prostor, ale i rezidencí.“

Práci sklářů z Lasvitu znají v Číně, Hongkongu, Indonésii, Singapuru, Dubaji nebo Spojených státech amerických. Jedním z milníků firmy bylo dokončení doposud největšího projektu křišťálových draků na ostrově Saipan v Tichomoří, se kterými Lasvit usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Dva dvacetitunové draky mohou obdivovat návštěvníci hotelu Imperial Pacific.

Nové sídlo, vlastní sklárna i spolupráce s univerzitou

Firma Lasvit má sídlo v Praze a v Novém Boru. V Novém Boru koupila a opravila staré objekty, bývalou sklářskou školu. Má vlastní sklárnu Ajeto v Lindavě a spolupracuje se spoustou dalších skláren v okolí, se střední sklářskou školou i Technickou univerzitou v Liberci, kde studentům nabízí stáže a odborné exkurze ve své sklářské huti. Firma zaměstnává přes čtyři sta lidí.

Sklářství má na severu Čech dlouhou tradici. „Přezdívá se tomu Crystal Valley, analogicky k Silicon Valley, je tady hodně firem, malých i velkých skláren, věnuje se tomu spousta lidí. Každý má v rodině někoho, kdo má se sklářstvím něco společného,“ poznamenal Vykoukal.

Úspěšná v soutěži Vodafone Firma roku 2020 byla i společnost Titan – Multiplast ze Smržovky, která obsadila celkové třetí místo. Zabývá se zpracováním a obráběním plastů. Firma patří mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Během prvních dní pandemie vymyslela a rozjela program covid-19 přepážek, ochranných obličejových štítů a dalších produktů. Dokázala vyrobit a dodat více než 15 tisíc přepážek během extrémně krátké doby.