Superhrdina a veksláci na náměstí. Filmaři vrátili Liberec do 80. let

16:28

Do 80. let minulého století se po setmění mění náměstí před libereckou radnicí. Filmaři tu natáčí seriál To se vysvětlí, soudruzi! „Je to taková komediální krimi detektivka o institutu v 80. letech, který vyšetřuje paranormální případy po celém Československu,“ nastiňuje děj seriálu scénárista Miro Šifra. Ten příští rok uvede Česká televize.