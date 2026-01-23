„Filmaři tam natočí scénu demonstrace. Ve stejný den obsadí také Smetanovu ulici, kde bude parkovat filmová technika a Smetanovy sady u kina, kde proběhne natáčení,“ popsala mluvčí Nového Boru Radmila Jiráčková.
Náměstí bude uzavřené i v pondělí 26. ledna a v dopoledních hodinách také třída T. G. Masaryka. „Objízdná trasa povede v obou směrech ulicemi Wolkerova, Smetanova a Dvořákova. Dopravní omezení se netýkají vozidel integrovaného záchranného systému ani autobusové dopravy,“ ujistila mluvčí.
Štáb se pak vrátí ještě 2. a 3. února, kdy se natáčení přesune do Nové Skalice. „V ulici Jabloňová dojde k omezení provozu kvůli parkování filmové techniky. Omezení, včetně dočasného vyparkování vozidel pro potřeby kamerových záběrů, čeká také obyvatele ulice Meruňková,“ uzavřela Jiráčková.