Konference, přednáška i detektivní příběh. Liberec hostí AI festival

  11:16,  aktualizováno  11:16
Celorepublikový projekt Dny AI, do kterého se zapojují i regionální instituce, začal v úterý také v Liberci. Potrvá až do 14. listopadu a nabídne přes patnáct akcí. Většina z nich je zadarmo a může na ně každý.
foto: Dny AI

„Těší mě, že se podařilo propojit tolik různorodých partnerů. Vznikl pestrý, ale kompaktní program, který ukazuje AI z mnoha úhlů – lidského, odborného i kreativního,“ říká Jiří Vojtěch z Agentury regionálního rozvoje (ARR), která je jedním z pořadatelů.

Program nabízí učitelům workshop v iQlandii, kde si vyzkoušejí nástroje, které mohou využívat ve výuce. Pedagogům je určena i konference AI4Edu v krajské knihovně. Na kreativní profese se zaměří přednáška ve spolupráci se studiem Mjölk v libereckém Baru Papír, odborník Josef Holý vystoupí s tématem umělé inteligence v médiích, dezinformací a fake news.

Studenti i zájemci z řad veřejnosti se mohou těšit na interaktivní „AI detektivní příběh“ v knihovně liberecké Technické univerzity a workshop, kde si vyzkoušejí převod řeči či generování obrázků, čeká seniory v chytré dílně iQlandie.

„Cílem festivalu je přiblížit AI lidem z různých oborů. Lidsky, srozumitelně a zblízka,“ uzavírá Sophie Kloučková za ARR.

Kompletní program čtvrtého ročníku festivalu, do něhož se zapojila i další města včetně Prahy, Brna, Hradce Králové, Ústí nad Labem či Jičína, je ke zhlédnutí na webu akce.

