Festival Sportfilm uspěl v Miláně, bodoval se snímky o Krpálkovi i Čáslavské

Italský Milán se od 7. do 11. října 2025 proměnil v centrum světové sportovní kinematografie při příležitosti konání prestižního 43. ročníku Milano International FICTS Festu. Akce vyvrcholila v sobotu slavnostním galavečerem.
Dva snímky, které letos zaujaly porotu Sportfilm Festivalu v Liberci, si připsaly další úspěch i na světové scéně a získaly ocenění Mention d’Honneur v kategorii dokumenty.
V silné mezinárodní konkurenci zabodoval český režisér Adolf Zika se svým snímkem Jemný rváč o olympijském šampionovi Lukáši Krpálkovi. Film zachycuje nejen jeho sportovní výkony, ale i osobní příběh a filozofii výjimečného sportovce.
„S Lukášem máme obrovskou radost, že náš snímek sklízí úspěchy i v zahraničí. Doufáme tak, že se podaří inspirovat mladé sportovce nejen v České republice,“ říká režisér Adolf Zika, jehož film vznikl ve spolupráci s Českou televizí.
Druhý oceněný snímek, australský dokument Neodvracej oči režiséra Ashleyho Morrisona, přibližuje nelehký životní příběh naší nejúspěšnější gymnastky Věry Čáslavské.
V Miláně bodoval film se Soukalovou, někdejší biatlonistka zazpívala italsky
Pro Sportfilm se nejedná o první úspěch. V minulosti bodoval se snímky Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí, Případ Modrý či Zátopek, Poslední závod nebo Jan Koller: Příběh obyčejného kluka. V minulosti zde uspěl také již zmiňovaný Adolf Zika s filmem Mr. Kriss a diváky po celém světě zaujal i snímek Zlatý podraz.
„České sportovní filmy jsou v posledních letech na světové scéně nepřehlédnutelné. Získaná ocenění posilují nejen prestiž našich tvůrců, ale i samotného Sportfilmu. Otevírají nám dveře k novým projektům, inspirativním lidem a mimořádným příběhům, které chceme do Liberce přivést i příští rok,“ dodává ředitelka Sportfilmu Renata Balašová.
15. listopadu 2024