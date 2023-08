Festival Hrady CZ míří pod Bezděz, letní šňůru zakončí Kabát

10:42

Populární kapely Kabát, Kryštof nebo Mirai. Ale také slovenští No Name, neokoukaný Sofian Medjmedj a nadějná Pam Rabbit. Do podhradí Bezdězu se vrací festival Hrady CZ, aby tu zakončil své letní putování.