Sportfilm obsadí liberecká kina, fotbalová hvězda přiletí soukromým tryskáčem

„V minulých letech trval festival jeden nebo dva dny, a to v pracovním týdnu, protože jsme se obávali nízké návštěvnosti způsobené víkendovými aktivitami diváků. Teď už ale víme, že máme co nabídnout,“ těší festivalovou ředitelku Renatu Balašovou.

Do 26. ročníku mezinárodního festivalu letos tvůrci přihlásili 373 snímků ze 69 zemí. To je historicky nejvyšší počet. Vybrané soutěžní filmy zabojují v pěti kategoriích: olympijské ideje, dokumenty, sportovní osobnosti, hrané filmy a seriály a metodika, vzdělávání.

Pro fanoušky fotbalových příběhů bude největším lákadlem premiéra dokumentu o hvězdném fotbalistovi a legendě anglického Liverpoolu Martinu Škrtelovi, která se odehraje v Clarion Grandhotelu Zlatý lev za osobní účasti hlavního protagonisty. „Na Slovensku je Martin Škrtel obrovská hvězda. Dokonce přiletí soukromým tryskáčem z Liverpoolu, aby to stihl,“ upozorňuje Balašová.

Na diváky čeká i strhující drama o dvojím životě hráče Premier League Jlloyda Samuela, které nese název The Footballer, his Wife and the Crash. Pro příznivce rychlých kol je nachystána projekce dokumentu Enzo Ferrari o jedné z největších postav motoristického sportu a automobilového průmyslu.

Za pozornost budou stát také snímky o zápasníkovi Jiřím Procházkovi a lezci Adamu Ondrovi, nostalgická připomínka olympijského hokejového triumfu Děti Nagana či filmy věnující se mladým sportům jako parkour, BMX či freestyle bruslení.

Společenskou odpovědnost zase připomenou dokumenty o udržitelné výrobě sportovního vybavení či sportovcích z válkou postižené Ukrajiny.

Tradiční i unikátní sály

Oproti předchozím ročníkům se letošní Sportfilm představí na více než deseti místech. Mezi nimi nebude chybět tradiční sál Kina Varšava, Clarion Grandhotel Zlatý lev, nově zrekonstruovaný Palác Liebieg, kampus Technické univerzity, Rezidence RoSa, v níž je festivalový program přizpůsoben starší generaci, kulturní centrum IGI Vratislavice nebo zmodernizovaný hudební Klub Lípa, který dříve sloužil jako kino.

„Jsme rádi, že se nám letos podařilo rozšířit festival na tolik lokací. Zaměřujeme se v nich na různé skupiny diváků. Na své si přijdou stejně tak mladí jako senioři. Moc bychom si přáli, aby festival přilákal nejen návštěvníky z Liberce, ale i mimo region,“ pokračuje ředitelka festivalu.

Na loňskou úspěšnou premiéru konference Mental health naváže ta letošní, tentokrát na téma Ženy ve sportu. Hosty lyžařky Šárky Strachové budou například úspěšná tenistka a psycholožka Helena Suková, horolezkyně Klára Kolouchová či biatlonistka a moderátorka Gabriela Soukalová.

Na náměstí před libereckou radnicí bude od začátku října k vidění výstava velkoformátových fotografií manželů Zátopkových, která vznikla ve spolupráci s Českým olympijským výborem. V Malé výstavní síni se pak usadí výstava sportovních trofejí a pamětních medailí a mincí festivalových partnerů, společností Lasvit a Česká mincovna.

Tři typy festivalových pasů, které návštěvníkům umožní vstup na projekce filmů na všech lokacích i celý doprovodný program, je možné zakoupit na webových stránkách Sportfilmu Liberec.