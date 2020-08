Desítky návštěvníků Mácháče u sebe měly drogy, jeden jel zfetovaný na kole

Policisté do nedělního rána odhalili drogy u 59 lidí, kteří dorazili k Máchovu jezeru na festival taneční hudby Mácháč. Ten se konal od pátku do soboty a kvůli bezpečnostním opatřením kvůli koronaviru ho pořadatelé rozdělili do dvou míst.

„Návštěvníci Mácháče u sebe měli nejčastěji marihuanu, dále potom extázi a pervitin, ale zajistili jsme u nich i kokain, hašiš, MDMA v krystalické podobě a také LSD. Za držení drog, které jsme kvalifikovali jako přestupek, jsme ukládali blokové pokuty do výše deseti tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

V 55 případech šlo o přestupky spočívající v držení drogy. Ve čtyřech případech se však jedná o přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Tito návštěvníci se tak nevyhnou trestnímu stíhání.

„Jedná se o devětadvacetiletou ženu z Prahy, u které společné hlídky složené z policistů a pracovníků celní správy zajistili kokain a extázi. S ohledem na množství drogy, které u sebe měla, ji nyní hrozí odnětí svobody až na jeden rok,“ přiblížila Baláková.

Přísnější postih pro tři lidi

Dalším třem lidem hrozí přísnější postih. „U devatenáctiletého mladíka z Teplicka jsme při kontrole našli 13 tablet extáze, u sedmatřicetiletého muže ze Sokolova čtyři tablety extáze a necelý gram kokainu a u osmnáctileté slečny z Nymburska přes 11 gramů marihuany,“ zmínila mluvčí.

Soud je může poslat do vězení až na dva roky.Trestní stíhání proti všem čtyřem podezřelým policisté zahájí až poté, co obdrží výsledky laboratorní expertízy zajištěných drog.

Během kontrol policisté přistihli při řízení motorového vozidla šest řidičů pod vlivem alkoholu, přičemž jeden z nich nadýchal 1,95 promile alkoholu a nemine ho trestní stíhání. Dalším čtyřem šoférům vzhledem k naměřeným výsledkům dechové zkoušky hrozí sankce ve správním řízení.

„Kromě toho jsme zaevidovali i tři jízdy pod vlivem drog. Ve dvou případech se jednalo o řidiče motorového vozidla, ve třetím o cyklistu, který jezdil po městě na kole pod vlivem drog. Všechny tři drogové delikty v dopravě předáváme do správního řízení. Ve správním řízení budou potrestáni také další dva řidiči motorových vozidel, kteří se při dopravní kontrole odmítli podrobit orientačnímu testu na drogy bez udání důvodu, který by jim v tom měl bránit,“ řekla Baláková. Policisté přijali i několik stížností na hluk hudební produkce.

Taneční festival Mácháč probíhal v letošním roce ve dnech 21. a 22. srpna, a to jak v obvyklém areálu festivalu na pláži Klůček, tak nově i v kempu Bílý kámen. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením se každé jednotlivé akce mohlo zúčastnit maximálně tisíc lidí.

Do bezpečnostního opatření se společně s českolipskými policisty zapojili i krajští dopravní policisté, poříční policisté z Ústeckého kraje, pracovníci celních úřadů v Liberci a Drážďanech, kriminalisté krajského Toxi týmu a policisté Speciální pořádkové jednotky Ústeckého kraje.

„Opatření tradičně posílili i prvosledové hlídky, jejichž úkolem bylo adekvátně a v co nejkratším čase reagovat na případné mimořádné situace jako například na násilné delikty. Proto jsou tito policisté vyzbrojeni například i samopaly,“ uvedla Baláková.

Celníci využívali při kontrolách vozidel a jejich posádek mobilní spektrometry, které umějí detekovat stopy po drogách, prekurzorech a nebo výbušninách.