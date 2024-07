Festival Benátská vyhlíží rekord. Přijede Scooter, Slade i české hvězdy

„Jako teenager jsem ji miloval, byla idol náctiletých,“ přibližuje svůj vztah k nestárnoucí muzikantce spolupořadatel festivalu Petr Pečený.

„Pořád je to veliká hvězda. Po vystoupení ji rovnou vezeme na jiný velký festival do Německa. A o týden později vystoupí jako jedna z hlavních hvězd na prestižním festivalu v německém Wackenu.“

Její zřejmě nejslavnější písní je If You Can’t Give Me Love. Ikonický je ale i duet Stumblin’ in s Chrisem Normanem z kapely Smokie. Čtyřiasedmdesátiletá americká rockerka ale není jediným tahákem už 30. ročníku Benátské.

Ve sportovním areálu se ve stejný den, tedy v pátek, představí i německá formace Scooter. „Už teď máme díky nim o třicet procent víc prodaných lístků v předprodeji. Možná bude letos rekordní návštěvnost,“ libuje si šéf festivalu.

„Scooter zažívá obrovský boom, protože také slaví výročí 30 let. Dokonce se o nich chystá film na Netflixu. Jedou také velké turné v Německu. Myslím si, že co se týče požadavků, show a ceny, je to jedna z nejvíc top kapel. Bude to veliké,“ říká Pečený.

Tito průkopníci taneční hudby prodali přes 30 milionů desek. Doslova přes noc se proslavili svým druhým singlem Hyper Hyper. A díky dalším hitům jako například Break It Up, Fire, Ramp! nebo Maria a také díky živelným show s dechberoucími pyrotechnickými efekty si tuto pozici udrželi až doposud. Letošní rok je významný i pro samotného frontmana H. P. Baxxtera, který se na začátku června oženil.

Zástupy fanoušků lze očekávat i pod pódiem anglické legendy Slade, která byla v době své největší slávy komerčně nejúspěšnější skupinou ve Spojeném království. Zářili nejen na svých bouřlivých koncertech, kde si své fanynky podmaňovali a ostatní lehce šokovali neotřelou komunikací. Mezi největšími hity Slade nelze nezmínit My Oh My nebo Far Far Away. Tato glamrocková a hardrocková skupina vystoupí rovněž v pátek.

Přestavba areálu se osvědčila

Sobotní program věnovali pořadatelé hudbě pro mladé, které bude patřit celá druhá stage.

„Osvědčilo se nám, že v sobotu je jedno pódium zasvěcené mladým posluchačům. Na něm vystoupí například Yzomandias, Nik Tendo a další. To je úplně jiný žánr, jiný svět,“ vysvětluje Pečený a zmiňuje, že se pořadatelům vyplatila loňská přestavba areálu, během které se velká stage přesunula ze severní strany areálu na západní.

„Lidem i nám se to moc líbí. Snažili jsme se také letos vylepšit sociální zařízení, protože bude víc lidí. Snažíme se, aby byl komfort co největší.“

Právě návštěvnost je pro Pečeného jedním z nejdůležitějších faktorů. „Oproti jiným festivalům máme minimální dotace. Liberec i Liberecký kraj se k nám chovají skvěle, ale oproti jiným velkým festivalům je to minimální. Naše základní příjmy jsou od partnerů, dále z lístků a cateringu,“ vyjmenovává.

A na jaká jména se můžou návštěvnici těšit už dnes? Program odstartuje Michal Prokop a Framus Five, následovat budou kapely O5 a Radeček, YoYo Band, Jelen, Vypsaná fiXa nebo Žlutý pes. Další dny se kromě již zmíněných interpretů představí třeba Michal Hrůza, Divokej Bill, Argema, Luboš Pospíšil, Marie Rottrová, Čechomor či Komunál.

Chybět letos nebude ani festivalové tričko. Autorem motivu je ilustrátorské duo Tomski&Polanski neboli Ilona Polanská Voverková a Lukáš Tomek.

„Z jejich tužek a klávesnic již vzešla celá řada originálních ilustrací, které zdobí mnohé plakáty či stránky významných periodik, textilní materiály anebo obaly knižních bestsellerů cestovatele Ladislava Zibury,“ upozorňuje mluvčí festivalu Nikol Klevcovová.