Méně romantiky, více ironie. Liberecká opera uvede Evžena Oněgina

„Čajkovskij román Alexandra Sergejeviče Puškina krásně zhudebnil, byť z mého dnešního pohledu příliš romanticky. Už dlouho jsem měl velkou touhu přiblížit Čajkovského Oněgina zpátky k Puškinovi. To do jisté míry jde, a do jisté míry nikoli. Otázka tedy je, jakým způsobem do inscenace dostat vlastně i to, o čem se domnívám, že bylo pro Puškina důležité a co je důležité i pro mě. Tedy ironický pohled na něj i na dobu,“ říká režisér opery Ivan Krejčí.

„Z mého pohledu je Taťána v románu i v opeře jediná jednající postava, která něco opravdu chce, kdežto Oněgin je člověk, který vlaje a je znuděn tím vším, jenom přežívá. Jako nesmírně zajímavé se mi zdá prozkoumat, co jeho náhlé vzplanutí k Taťáně skutečně znamená. Je to opravdu láska? Touha po něčem, co mu uniká? Vlastně poprvé v životě opravdu něco chce a už jen to možná něco znamená,“ zamýšlí se Krejčí.

Titulní roli ztvární libereckému publiku dobře známí Jiří Rajniš ml. a Daniel Kfelíř, role Taťány se ujme slovenská sopranistka Tatiana Hajzušová. V roli Lariny vystoupí sólistka Národního divadla Stanislava Jirků. Role Filipjevny se ujaly sólistky Národního divadla v Praze a v Brně Yvona Škvárová a Jitka Zerhauová. Dirigentem představení je Zbyněk Müller.

„S prvními tóny předehry poznáváme okamžitě skladatelův nezaměnitelný rukopis, který zřejmě většina posluchačů i dirigentů miluje právě tak jako já,“ míní dirigent.

Pražská premiéra Evžena Oněgina se uskutečnila před 136 lety – 6. prosince 1888 v Národním divadle pod taktovkou samotného skladatele. V Divadle F. X. Šaldy byl tento titul po roce 1945 uveden celkem sedmkrát, naposledy v roce 2000.