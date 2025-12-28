Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

  8:54,  aktualizováno  8:54
Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku bytových jednotek ve třech vzájemně propojených budovách.
Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122 milionů korun.
Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122 milionů korun. | foto: Město Česká Lípa

„Rekonstruovány budou postupně tak, aby byla stále zajištěna péče alespoň o část obyvatel domu a v provozu bylo také zázemí pro zaměstnance příspěvkové organizace,“ popsala mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Kromě nevyhovujícího vybavení v domě chybí třeba bezbariérové toalety ve společných prostorách. Tamní klienti se totiž velmi často potýkají se sníženou schopností pohybu. „Od 80. let minulého století, kdy dům vznikl, se v interiérech žádné větší úpravy neprováděly,“ dodala Brožová.

Po rekonstrukci by se měl zvýšit i počet bytů, a to o patnáct. Nově budou byty připravené nejen pro jednotlivce, ale i pro seniorské páry. Podle starostky Jitky Volfové je poskytnutí kvalitních podmínek v sociálních službách prioritou města.

„Zpracovali jsme komunitní plán a chceme umět reagovat na vývoj demografické křivky. Chceme poskytovat zázemí odpovídající moderním trendům a standardům pro sociální služby,“ vysvětlila.

Modernizace čeká třeba sociální zázemí bytů, prádelnu, lékařské ordinace nebo prostory pro zaměstnance. „Zároveň prosím o shovívavost a pochopení, protože ač se budeme maximálně snažit, určitě se zdejších obyvatel rekonstrukce dotkne,“ připustila starostka.

Na začátku příštího roku čeká oprava budovy A a B, v roce 2027 se stavbaři přesunou na poslední budovu C. Za rekonstrukci město zaplatí více než 122 milionů korun včetně daně.

