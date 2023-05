Podnik v Hrádku denně chrlí 12 milionů dětských plen, je největší na světě

„Máme novou halu, tunel, postavili jsme automatizovaný sklad a rozšiřujeme výrobní prostory. Těmito investicemi jsme si rozšířili prostor pro další výrobní linky,“ říká ředitel hrádeckého závodu Jiří Lukeš.

Celkem tu 25 linek denně vyrábí 12 milionů plen a dalších hygienických produktů. „Náš závod v Hrádku dnes produkuje skoro 20 procent dětských plenek, které se v Evropě spotřebují. Navíc z toho, co se u nás vyrobí, jde 95 procent na export. Tím se řadíme k největším výrobcům hygienických potřeb nejen v Evropě, ale i ve světě,“ pokračuje Lukeš. V Hrádku nad Nisou se tak nachází největší továrna na dětské pleny na světě.

Zdejší výrobky putují převážně do evropských států, ale najdou si cestu i do Ameriky. Mezi přední zákazníky patří například Kaufland, Lidl, Globus, Tesco nebo Decathlon či drogerie DM, ale i americký Walmart. „Česká republika je pro nás malá. Velké trhy jsou pro nás Německo a Polsko,“ upozorňuje Lukeš.

Růst společnosti samozřejmě těší majoritního vlastníka a zakladatele Drylocku Barta Van Malderena. Podle něj je ale potřeba myslet i na životní prostředí.

„Musíme hledat cesty, jak za sebou zanechat co nejmenší ekologickou stopu. Snažíme se mít ekologický nejen provoz, ale také vyvíjet nové produkty, které budou co nejméně zatěžovat ekosystém. Naším cílem je udržet kvalitu za použití co nejmenšího množství materiálu, udávat nové směry v oblasti balení výrobků, například využitím papírových obalů, a používat recyklované nebo přírodní materiály jako třeba cukrovou třtinu,“ vysvětluje zakladatel společnosti Van Malderen.

Vlak místo kamionů

S tím souvisí i změna dopravy zboží, na kterou Drylock od půlky roku přistoupí. „Zboží budeme kamiony vozit z Hrádku do Lovosic na kontejnerové překladiště. Odtud budeme jednou týdně vypravovat celý vlak, který bude mít čtyřicet kontejnerů, do přístavu v Belgii. Tam naložíme suroviny, které dovážíme ze Spojených států nebo z Japonska, a zpátky to pojede do Lovosic a pak na kamionech do Hrádku. Tím ušetříme zhruba tisíc kilometrů, které by najezdily kamiony,“ vysvětluje Lukeš.

V současné době pracuje v Drylocku 1 200 lidí, které si firma vybírá výhradně sama. „Všechny nábory, pohovory a výběr zaměstnanců provádíme sami, nevyužíváme žádné agenturní pracovníky ani pendlery,“ objasňuje vedoucí personálního oddělení Ondřej Kout.

Další rozšíření čeká Drylock už během léta. Jedná se o přístavbu ke stávající hale. V ní budou převážně administrativní prostory, zázemí pro zaměstnance a také prostor pro pomocné provozy výroby.