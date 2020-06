Družstevníci jsou dál v nejistotě, podle města musejí za převod bytů platit

Čtyřhodinová výměna názorů a uspokojivý výsledek žádný. Zastupitelé Liberce se ani na mimořádném jednání neshodli na podmínkách převodu podílu města ve dvanácti bytových družstvech.

Apelovat na dodržování smluv přitom na radnici přišla více než stovka nespokojených družstevníků.

„Důvěřovala jsem městu, když jsem uzavírala smlouvu na byt a věřila jsem, že se město bude chovat férově až do konce. Teď je ale moje důvěra na nule,“ okomentovala jedna z družstevnic Jitřenka Volencová.

Celý problém se točí kolem 44 domů s celkem 1 200 byty, které byly postaveny za peníze družstev a státní dotace ve výši půl miliardy korun v letech 1997 až 2007.

„V Liberci v Zeleném Údolí se dokonce odstartoval tento pilotní projekt, který měl zajistit levnější bydlení pro lidi a propojit při výstavbě soukromý sektor, obce a stát. Na základní kámen sem tehdy přijel poklepat i tehdejší místopředseda vlády Ivan Kočárník. Město získalo v domech svoje podíly, aby se s byty nemohlo spekulovat. Po dvaceti letech od kolaudace ale mělo město své podíly na družstva bezúplatně převést a to se teď neděje,“ uvedl Slavomír Moleš, předseda společnosti Interma Byty, která spravuje několik družstevních domů.

Primátor: Smlouvy jsou neplatné

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) uvedl, že dvacet let staré smlouvy považuje město za absolutně neplatné. Dokumenty prý nevisely na úřední desce a některé neschválili zastupitelé, ale jen rada města. Argument ale vytáhla radnice až teď. Předchozích dvacet let smlouvy nijak nezpochybňovala.

„Dvacet let se město o ty byty nijak nestaralo, nic do nich nedalo, nechávalo nás žít v tom, že svůj podíl v bytech na nás za dvacet let bezúplatně převede a teď tohle. Cítíme se podvedeni. Čím jsme si to zasloužili? Proč město nehledá způsob, jak smlouvám dostát?“ ptala se zastupitelů Lenka Šlapáková za bytové družstvo Tyršova.

Město si kvůli tomu najalo renomovanou právní kancelář Máchal & Bobek, podle které nelze bezúplatný převod podílu města na družstva za jednu korunu provést, i když to tak ve smlouvách stojí.

„Chápu, že když dvacet let žijete v tom, že se na vás podíl města převede zadarmo, tak čekáte, že se to splní. Ale tady sedí zastupitelé, kteří se pod bezúplatný převod musí podepsat. A to není tak jednoduché. Podle Zákona o obcích nemůže město svůj majetek jen tak převést. Za to zastupitelům hrozí postih, že nejednají s péčí řádného hospodáře. Bohužel, judikatura tento problém ještě neřešila. Konečné rozhodnutí zastupitelů proto musí mít hlavu a patu, aby to nikdo nemohl napadnout,“ vysvětloval družstevníkům na mimořádném zastupitelstvu advokát Tomáš Bobek.

Zastupitelé tak mají rozhodnout, zda budou hledat právní cestu, která umožní bezúplatný převod, nebo budou muset družstevníci za převod zaplatit, i když s tím při uzavírání smluv nepočítali. Částky, které z radnice zaznívaly, přitom družstevníky děsily. Některé z návrhů města hovořily o doplatku 80 až 120 tisíc nad rámec hypoték.

„Jsem důchodce a na doplatky nemám. Doufám, že má město pro mě a podobně postižené družstevníky připravená místa v domovech důchodců, protože tohle nezaplatím. Mělo to na nás přejít bezplatně,“ okomentoval Petr Výboch.

Smlouvy neřeší daň

Problém ale dělá i otázka daně z nabytí nemovitosti, kterou smlouvy nijak neřeší. „I kdybychom na bytová družstva převedli podíly města zadarmo nebo za jednu korunu jak je ve smlouvě, tak by družstva měla zdanit tento příjem daní z příjmu, která je dnes 19 procent z ceny obvyklé. A jsem přesvědčen, že by to bylo mnohem víc, než na čem se nakonec dohodneme,“ řekl radní Michal Hron (SLK), kterého primátor pověřil vyjednáváním s družstevníky.

Podle něj by daň mohla v průměru činit asi 200 tisíc korun za byt. Aby družstevníci nemuseli platit žádnou daň a finanční úřad nezasáhl, mohl by být akceptovatelný poplatek za převod jednoho bytu zhruba deset tisíc korun.

„Ale to je pouze můj názor. Je na každém družstvu, aby si vyžádalo stanovisko daňového poradce. To my jako město dělat nebudeme,“ dodal Hron.

Jediný závěr, ke kterému zastupitelé na mimořádném jednání dospěli, je tak ten, že ve čtvrtek 25. června se sejdou znovu a budou se snažit nějaké usnesení schválit.