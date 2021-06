Oblíbený skalní hrad v Českém ráji je zavřený, ničili ho turisté

Vchod do oblíbeného skalního hradu Drábské světničky je zamřížovaný. Cedule už z dálky upozorňuje na uzavření chráněné památky, která leží jen kousek od dálnice mezi Prahou a Turnovem a nabízí krásné výhledy do kraje.

„Drábské světničky se na podzim a zimu zavírají veřejnosti – od listopadu do dubna je hrad z bezpečnostních důvodů nepřístupný. Když je na jaře sucho a nehrozí pád turistů nebo poškození skal, otevírají se znovu. Letos sezonu zbrzdil koronavirus, pak ale světničky zůstaly zavřené. U vstupu je mříž, přes kterou se návštěvníci nedostanou,“ popsal Jiří Klápště, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Vlastivědné muzeum v České Lípě totiž doporučilo kulturní památku – hrad Drábské světničky – uzavřít. Jeho stav je podle archeologů kritický. Pískovec je velmi náchylný k obrušování, navíc mu nepřidalo ani řádění vandalů.

„Pozůstatky hradu znehodnocují vrypy a nápisy, na vyhlídkové terase najdeme výrazné prošlapy. Na hradě jsou poškozené sloupové jámy, historické schody a tesané podlahy. V místech, kde turisté překonávají větší převýšení, jim kvůli prošlapům hrozí pád nebo zvrtnutí nohy,“ upozornila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

V letní sezoně ještě nebyl vstup omezený nikdy. O stavu hradu loni jednali ochranáři s Vlastivědným muzeem a lesníky. Podle Jouklové se shodli na tom, že se výhledově zpracuje projekt, také že je potřeba najít zdroj peněz. Dočasné uzavření části Drábských světniček bylo prý nezbytné. Hradiště Hrada s přilehlou Klamornou zůstaly přístupné.

„V loňském roce jsme iniciovali schůzku, abychom našli variantu, která by zajistila přístup turistům. Za rok se toho moc nestalo, tedy kromě razantního řešení, které Lesy ČR zvolily. Nyní čekáme, co bude. Navrhovali jsme umístění chodníků nad skály, aby tam lidé mohli, ale přitom aby to bylo bezpečné. Rok se s rokem sešel a nic se neděje,“ uvedl Klápště, který s uzavírkou Drábských světniček nesouhlasí.

Hrad otevře až po úpravách

Drábské světničky jsou mezi turisty velmi oblíbené. „Jezdil jsem sem už před třiceti lety jako malý s rodiči a teď skály ukazuji svému synovi. Je to dobrodružný výšlap, výlet někdy spojíme i s návštěvou Valečova nebo si zajdeme na Krásnou vyhlídku,“ řekl Michal Špaček z Liberce. „Je ale pravda, že v sezoně chodily na skalní hrad až moc velké davy lidí.“

Lesníci v současné době spolupracují s Vlastivědným muzeem, aby našli vhodné řešení – chtějí hlavně zabezpečit památku a opět ji otevřít lidem. Poté, co rozhodnou o nejlepším způsobu ochrany, zadají projektovou dokumentaci a po úpravách, které zamezí poškozování památky, hrad otevřou.

Klápště přiznává, že stav skalního hradu je skutečně kritický. Podle něj k němu přispěl zvyšující se počet turistů, sešlapání skal je totiž viditelné už na první pohled. „Situace se zhoršila v posledních letech. Na druhou stranu existují možnosti, jak by mohli turisté tato místa navštěvovat i dál. Vše se mohlo už projektovat a připravovat, v příštím roce dokonce i realizovat, ale všechno stojí na konkrétním rozhodnutí Lesů ČR,“ dodal.

Ochranáři se snaží, aby příliv turistů skály tolik neničil, staví chodníky nebo instalují zábrany, které usměrní lidi, aby nechodili přes určitá místa nebo nešlapali na cenná území. Úplnou uzavírku považuje vedoucí ochranářů Českého ráje za nesmysl. „Jsou místa, která potřebují nějaká omezení – letos je to údolí Plakánek, kde se redukuje pohyb cyklistů. Ale za mě není zavírání Českého ráje na pořadu dne,“ prohlásil Klápště.

Mluvčí Lesů ČR konstatovala, že v kraji zatím další podobné uzavírky neplánují. „Nechceme nic zdržovat, ale projekt je třeba dobře připravit včetně dotačního financování. Jde pouze o hrad, zbývající části Drábských světniček s vyhlídkami zůstaly otevřené. Chceme památku zachovat a zároveň ochránit návštěvníky před úrazem,“ shrnula Jouklová. Přesto se najdou lidé, kteří si z podobných zákazů nic nedělají a se svými leckdy riskantními výkony, jako je přelézání zábran, se rádi pochlubí kamarádům na sociálních sítích.