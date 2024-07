Tramvaj, nebo trolejbus? Na podzim se rozhodne o dopravě do liberecké Rochlice

„Tramvajová trať se jeví jako drahá věc a její návratnost je problematická. Na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DMPLJ) se navíc valí evropské předpisy, v roce 2025 musíme mít nějaký podíl bezemisní dopravy,“ vysvětluje náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert a podotýká, že se městu zatím příliš neosvědčil provoz elektrobusů.

Podle zpracované studie proveditelnosti měla výstavba tramvajové tratě vedoucí z terminálu MHD přes ulici Dr. Milady Horákové a sídliště Dobiášova až do Zeleného údolí přijít na zhruba 1,7 miliardy korun. Kvůli vysoké ceně a nutnému zbourání několika desítek budov se ale nesetkala s přílišnou podporou.

Vedení města se loni proto rozhodlo, že nechá zpracovat ověřovací studii, která najde levnější a šetrnější cestu. „Podle té se to dalo v některých úsecích zlevnit, ale zase jsme tam naráželi na věci, které nevyhovují DPMLJ. To snížení tam bylo, ale ne nijak radikální. Vzhledem k tomu, jak rostou ceny, si dovolím říct, že to bylo zlevnění, které vykrylo inflaci,“ podotýká Adam Lenert.

„Bylo tam i řešení, že by k demolicím nedošlo. Samozřejmě to ale znamená sdružený provoz tramvaje a automobilů,“ doplňuje Lenert.

Autobusy nápor cestujících nezvládají

Podle Vojtěcha Prachaře, náměstka primátora pro energetiku a Smart City, jsou dalším aspektem kapacitní problémy a stále zpřísňující se hlukové limity, kterým by tramvaj musela přizpůsobovat rychlost.

Radní k ověřovací studii odsouhlasili také dodatek, který má prověřit, zda by nejvýhodnější cestou nebyly právě parciální trolejbusy. Ty by jezdily častěji, měly by svůj vyhrazený pruh a díky baterii by mohly jet kus cesty bez trolejí.

„Využívaly by část trakce na ulici Dr. Milady Horákové a po městě by mohly jezdit autonomně. Co z té studie vyleze, nyní nemůžeme vědět. Jisté je, že DPMLJ se s těmi nařízeními nějak popasovat musí. Vedení města se ještě nerozhodlo, jsou zde různé názory,“ přiznává náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Očekávaný dodatek studie by měl být již posledním materiálem, na základě nějž zastupitelstvo rozhodne o finální podobě dopravy do čtvrti Rochlice. V současné době obyvatele na sídliště Dobiášova vozí autobusy, které nápor cestujících kapacitně nezvládají.